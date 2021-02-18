Армения одобрила применение в стране российской вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявила, что в стране одобрили применение вакцин против коронавируса компаний "Спутник V", AstraZeneca и Pfizer. Вакцинация запланирована на начало марта.
Об этом сообщает "Новости-Армения".
"Профессиональная комиссия одобрила применение AstraZeneca, Pfizer и "Спутник V". По Pfizer есть вопросы, связанные с температурным режимом, которые необходимо обеспечить", - сказала Аванесян.
По ее словам, в первую очередь будут делать прививки людям, которые входят в группу риска.
"Это лица старше 65 лет, медработники, хронические больные, бенефициарии и сотрудники закрытых учреждений и прочие. На данный момент дети в программу вакцинации не входят", - сказала Аванесян.
Напомним, Хорватия рассматривает возможность закупки российской вакцины от COVID еще до того, как ее одобрит Евросоюз. Стороны уже начали переговоры.
Кроме того, ранее сообщалось, что Венгрия начала вакцинацию российским "Спутником V". Причем этой вакциной прививают, в том числе, венгерских военных.
Также РБК-Украина писало, что Черногория разрешила закупку российской вакцины, первые дозы должны прибыть в ближайшие дни.