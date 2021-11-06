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В Армении произошло массовое отравление: в больницах находится более 120 человек

Автор: Дмитрий Кузнецов

В столице Армении Ереване в больницы оставлены 122 человека с симптомами характерными для кишечной инфекции. Состояние шести из них медики оценивают как тяжелое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав страны.

Как отметили в ведомстве, массовое отравление выявлено среди посетителей пиццерии "Ташир Пицца". Руководство сети отрицает свою причастность к произошедшему. Однако все ее заведения закрыты.

В настоящий момент в больницах находится 88 человек, из них 19 - несовершеннолетние. Состояние здоровья 6 пациентов оценивается как тяжелое, остальных - как удовлетворительное. Выписаны 34 пострадавших.

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АрменияЕреван