В Армении произошло массовое отравление: в больницах находится более 120 человек

В столице Армении Ереване в больницы оставлены 122 человека с симптомами характерными для кишечной инфекции. Состояние шести из них медики оценивают как тяжелое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав страны.

Как отметили в ведомстве, массовое отравление выявлено среди посетителей пиццерии "Ташир Пицца". Руководство сети отрицает свою причастность к произошедшему. Однако все ее заведения закрыты.

В настоящий момент в больницах находится 88 человек, из них 19 - несовершеннолетние. Состояние здоровья 6 пациентов оценивается как тяжелое, остальных - как удовлетворительное. Выписаны 34 пострадавших.