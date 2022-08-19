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В Армении мужчина с гранатой ворвался в здание мэрии

Фото: в Армении мужчина с гранатой ворвался в здание мэрии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Неизвестный мужчина с гранатой в пятницу вечером ворвался в здание мэрии армянского города Масис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Армении".

В настоящее время здание оцеплено сотрудниками полиции.

Полиция Армении ведет переговоры с мужчиной, сообщила пресс-служба полиции республики.

Данный гражданин - бывший депутат городского совета Масиса, который назвал причиной своих действий недовольство деятельностью мэра Давида Амбарцумяна.

Мужчина произвел несколько выстрелов из пистолета, затем очевидцы услышали, предположительно, взрыв.

Напомним, в Одесской области правоохранители задержали мужчину, который нелегально торговал оружием. Во время задержания нарушитель бросил в полицейских гранату.

Позже в одном из жилых массивов Днепра мужчина кинул из окна гранату в людей. От взрыва пострадал 11-летний ребенок.

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Армения