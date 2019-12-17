Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент прекратил голодовку

Фото: архиепископ Климент под Кабмином (ru.krymr.com)

По словам архиепископа, митрополит Епифаний попросил его приостановить голодовку

Архиепископ Крымской епархии ​Православной церкви Украины (ПЦУ) Климент приостановил голодовку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщается, 15 декабря митрополит Епифаний попросил Климента приостановить голодовку.

"В воскресенье блаженнейший митрополит Епифаний просил приостановить голодовку. Я не могу пойти против воли блаженнейшего и я пообещал, что я приостановлю голодовку. Но на время. Если я увижу, что вопрос не будет решаться, тогда я продолжу это голодание. И я не буду смотреть ни на чьи обещания, потому что 6 лет обещаний и лживых заявлений от правительства", - заявил архиепископ Климент.

По его словам, 18 декабря украинское правительство должно предоставить первые результаты, которые помогут решить ряд вопросов с крымской епархией.

"На этой неделе состоялись встречи с министром (по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины - ред.) Оксаной Колядой. Она дала определенные поручения профильным Министерствам до среды (18 декабря - ред.) подготовить предложения для того, чтобы до конца недели сформировать соответствующее постановление и распоряжение, которые будут подписаны премьер-министром Украины", - добавил Климент.

Напомним, 10 декабря у здания Кабмина в Киеве архиепископ Крымской епархии ​ПЦУ Климент объявил бессрочную голодовку из-за религиозных преследований в Крыму. Архиепископ требует от Кабмина обеспечить права религиозной свободы украинцев в Крыму.

Кроме того, 7 декабря стало известно, что в аннексированном Крыму похитили имущество из симферопольского кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги ПЦУ.

Добавим, что предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний попросил Владимира Зеленского посодействовать в решении вопросов незаконных судебных решений относительно храмов в оккупированном Крыму и на Донбассе. Он заявил, что в Крыму и на Донбассе происходят преследования верующих.