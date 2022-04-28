UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Арестович об угрозах Западу: россияне не смогли взять за 20 дней Славянск и Краматорск

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Артур Родивилов

Россия угрожает Западу, однако при этом не может закрепиться даже на Донбассе. Треть российской авиации уже разбили в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин Live".

“Они не могут взять Славянск и Краматорск уже 20 суток подряд и пытаются угрожать Западу? Чем, авиацией? Треть уже валяется разбитая на территории Украины. Всё что плавает и летает - будет уничтожено очень быстро! Дурная идея угрожать Западу, попивая сок у себя в бункере”, - заявил он.

Полномасштабная война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Арестович