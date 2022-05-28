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Арестович об ударах по Сумской области: угрозы российского наступления нет

Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Нынешние удары российской авиации и артиллерии по приграничным населенным пунктам Сумской области не угрожают переходом в наземное наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Российские войска бьют по Сумской области. У нас сегодня самолеты атаковали по объектам инфраструктуры, по нашим частям, и атаковали артиллерией. Как-бы там есть постоянная угроза, но нужно правильно понимать, что без угрозы перехода в наземное наступление. Они не повторят этой глупости. Но авиация и артиллерия близко к границе пытаются бить", - отметил он.

По его словам, на границе постоянно идет "возня".

"Сразу хочу сказать сумчанам, что она не угрожает по земле, никакие российские войска туда в ближайшее время не поедут", - добавил Арестович.

Напомним, сегодня в первой половине дня на границе в Сумской области прогремела серия взрывов из-за минометных обстрелов противника.

А вечером российский самолет нанес удар по двум пограничным пунктам, в результате ранения получила мирная жительница, повреждены дома и церковь.

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Сумская областьВойна России против Украины