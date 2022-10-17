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Арестович спрогнозував, як довго Росія може "кошмарити" Україну дронами-камікадзе

Фото: радник Офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія може активно атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе ще протягом 2-3 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін Live".

Він зазначив, що Росія отримала першу партію дронів-камікадзе від Ірану, яка складалася із 300 безпілотників. При цьому, за його словами, друга партія буде набагато більшою. Так, президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що Росія замовила в Ірану ще 2400 дронів-камікадзе.

Арестович вважає, що РФ, навіть при використанні по 100 безпілотників на добу, може активно атакувати Україну протягом місяця.

"З огляду на те, що будуть певні перерви, то 2-3 місяці вони можуть нас "кошмарити" в такому режимі, як сьогодні, аж бігом. Неприємна історія, і тут дуже принципово постало перед нами питання зенітної артилерії", - сказав він.

Радник ОП також зазначив, що Росія "знайшла ключ" до протиповітряної оборони України, змушуючи її витрачати велику кількість ракет по дронам-камікадзе.

Як повідомлялося раніше, вранці 17 жовтня росіяни атакували Київ іранськими дронами, четверо людей загинули, ще четверо постраждали.

Крім того, дрони-камікадзе вдарили по Миколаєву. Там безпілотник атакував цистерни із олією на території підприємства.

РБК-Україна зібрала основні факти про іранські безпілотники на службі країни-агресора.

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Олексій АрестовичВійна Росії проти України