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Арестович о продвижении ВСУ под Харьковом и Херсоном: тактический успех может стать оперативным

Фото: Алексей Арестович (volynnews)
Автор: Евгений Прокопенко

Советник главы ОП Украины Алексей Арестович прокомментировал ситуацию на фронте под Харьковом и вблизи Херсона. Он считает, что впоследствии ВСУ могут получить оперативный успех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы ОП Украины Алексея Арестовича в эфире Национального телемарафона.

По словам Арестовича, ВСУ уже наступают на тактическом уровне, который со временем перерастет в оперативный успех.

"Несколько продвинулись наши войска на Харьковском и Херсонском направлениях, как мы видим из сообщений Генштаба. Там мы имеем тактический успех. При определенных условиях он может перерасти в оперативный", - сказал Арестович.

Напомним, Вооруженные Силы Украины продолжают наступление в Харьковской области. Украинский военные освободили в регионе несколько населенных пунктов.

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