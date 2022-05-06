Арестович о продвижении ВСУ под Харьковом и Херсоном: тактический успех может стать оперативным

Советник главы ОП Украины Алексей Арестович прокомментировал ситуацию на фронте под Харьковом и вблизи Херсона. Он считает, что впоследствии ВСУ могут получить оперативный успех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы ОП Украины Алексея Арестовича в эфире Национального телемарафона.

По словам Арестовича, ВСУ уже наступают на тактическом уровне, который со временем перерастет в оперативный успех.

"Несколько продвинулись наши войска на Харьковском и Херсонском направлениях, как мы видим из сообщений Генштаба. Там мы имеем тактический успех. При определенных условиях он может перерасти в оперативный", - сказал Арестович.