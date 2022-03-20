Арестович: ФСБ начала искать виновных, российских военных обвиняют в трусости

В России начались репрессии против военнослужащих. Федеральная служба безопасности проводит проверки и обвиняет военных в трусости и слабости характера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"ФСБ начала искать виновных в рядах ВС РФ и других формированиях, в той же самой Росгвардии. Сотни и десятки военнослужащих поддаются унизительным проверкам. Их обвиняют в отказе от ведения боевых действий, слабости характера, трусости. Под удар попадают даже генералы и высшие начальники ВС РФ", - заявил Арестович.

Он отметил, что один из представителей информационно-психологических служб России был обвинен в том, что "плохо устраивает Херсонскую народную республику".