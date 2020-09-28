Арестованный член координационного совета в Беларуси прекратил голодовку

Фото: Максим Знак (news.tu.by фото Дарья Бурякина)

Арестованный член президиума координационного совета оппозиции в Беларуси Максим Знак прекратил голодовку. Он уже постепенно возобновляет прием пищи.

Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский, передает TUT.BY.

По его словам, на выходных Знак начал подготовку к выходу из голодовки.

"Сегодня в СИЗО принята медицинская передача с поддерживающими средствами. Сейчас Максим постепенно возобновляет прием пищи. Подробности он расскажет сам, когда будет освобожден. Мы надеемся, что это произойдет скоро", - добавил адвокат.

Также сообщается, что за неделю голодовки Знак похудел на 6 килограммов. Кроме того, в отдельных анализах у него выявили расхождение с нормой.

Напомним, ранее сообщалось, что Знак стал фигурантом дела о захвате власти в Беларуси. Его задержали 9 сентября, он находится под стражей в следственном изоляторе.

В связи с обвинениями в призывах к нанесению вреда национальной безопасности Беларуси, Знак объявлял голодовку. По словам его адвоката, оппозиционер просто не видел других способов борьбы, а обвинения называет преследованием за свободное выражение позиции.