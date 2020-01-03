Арестовали подростка, который устроил смертельное ДТП под Киевом

Суд взял под стражу несовершеннолетнего водителя, который устроил дорожно-транспортное происшествие (ДТП) под Киевом, в результате которой погибла 16-летняя девушка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру города Киева.

Как сообщалось ранее, в Бориспольском районе 1 января около 6 часов утра 17-летний парень сел за руль родительского автомобиля, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП одна из пассажирок получила телесные повреждения, другая - погибла.

По данному факту следственными Бориспольского отдела полиции при процессуальном руководстве местной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Несовершеннолетнему водителю объявлено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Во время проведения досудебного расследования полицейские установят, каким образом тело погибшей девушки оказалось поодаль от места аварии.

Также будет установлено, имели ли возможность другие участники ДТП оказать девочке помощь, чтобы она осталась живой. Это стало основанием для открытия уголовного производства по ч. 1 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того сообщается, что в течение двух суток допрошено более 25 человек, которые владеют информацией об обстоятельствах ДТП и действия участников после его совершения.

Ранее сообщалось, что в полицию поступило сообщение, что в селе Воробьевка ушла из дома и не вернулась 16-летняя девушка. Тело девочки, которую разыскивали, в дальнейшем нашли в сотне метров от места аварии с характерными для ДТП телесными повреждениями.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровно в ночь на 30 декабря произошло столкновения автомобиля Renault Rapidі с микроавтобусом Volkswagen Crafter, а затем - с Mercedes Vito, который двигался за ним. В результате ДТП погиб 10-летний ребенок.