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"Арену-Львов" могут использовать как госпиталь для пациентов с COVID-19

Автор: Игорь Литвиненко

На территории стадиона "Арена-Львов" могут развернуть временный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Также во Львовской области рассматривают возможность разворачивания госпиталей на территории других спорткомплексов.

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Об этом на брифинге заявил директор департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Орест Чемерис.

"Поручение касательно развертывания мобильных госпиталей дали всем территориям государства. Мы рассматриваем спроткомплексы и "Арену-Львов" также", - сказал Чемерис.

Также он добавил, что в случае ухудшения ситуации с пандемией в области к борьбе с коронавирусом могут привлечь студентов-медиков и интернов.

Напомним, по состоянию на 10 ноября во Львовской области заполнены 64,7% больничных кроватей для пациентов с COVID-19. В среднем по стране заполнены чуть менее 64% таких коек. В 10 областях показатель заполненности превышает 70%.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 10 179 новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев выявили в Киеве, Житомирской, Киевской, Одесской и Запорожской областях.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство рассматривает возможность развертывания временных госпиталей для больных коронавирусом в первую очередь в Киеве, Одесской и Донецкой областях.

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