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"Арену-Львов" могут использовать как госпиталь для пациентов с COVID-19

Львов, Вторник 10 ноября 2020 15:04
"Арену-Львов" могут использовать как госпиталь для пациентов с COVID-19
Фото: "Арена-Львов" (wikimedia by Валерий Дед)
Автор: Игорь Литвиненко

На территории стадиона "Арена-Львов" могут развернуть временный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Также во Львовской области рассматривают возможность разворачивания госпиталей на территории других спорткомплексов.

Об этом на брифинге заявил директор департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Орест Чемерис.

"Поручение касательно развертывания мобильных госпиталей дали всем территориям государства. Мы рассматриваем спроткомплексы и "Арену-Львов" также", - сказал Чемерис.

Также он добавил, что в случае ухудшения ситуации с пандемией в области к борьбе с коронавирусом могут привлечь студентов-медиков и интернов.

Напомним, по состоянию на 10 ноября во Львовской области заполнены 64,7% больничных кроватей для пациентов с COVID-19. В среднем по стране заполнены чуть менее 64% таких коек. В 10 областях показатель заполненности превышает 70%.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 10 179 новых случаев коронавируса. Больше всего новых случаев выявили в Киеве, Житомирской, Киевской, Одесской и Запорожской областях.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство рассматривает возможность развертывания временных госпиталей для больных коронавирусом в первую очередь в Киеве, Одесской и Донецкой областях.

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