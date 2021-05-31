На Арене-Львов за выходные вакцинировались более тысячи человек

По его словам, предварительно планировали прививать около тысячи человек. В итоге вакцинировали 1041 жителя Львовской области, зарегистрированного в приложении "Дія".

"Львовщина является лидером по темпам вакцинации, на сегодня почти 78 000 человек вакцинировались и защитили себя от коронавируса", - сказал Козицкий.

Он отметил, что в случае появления дополнительных объемов вакцины, центры вакцинации могут появиться и в других районах города.