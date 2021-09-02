Аренда квартир в Киеве на старте учебного года: названы цены по районам

Несмотря на то, что в Украине (по данным Госстата) 280 ВУЗов и находятся они во всех регионах страны, количество студентов, которые приезжают на учебу в столицу – не уменьшается.

Накануне учебного года аренда комнат и квартир в Киеве, а также студенческих Харькове и Днепре, по сравнению с весной подорожала на 3%, сообщает аналитика от "OLX Недвижимость".

Если в прошлом году, после первого локдауна и до осени, цены на аренду жилья в столице снизились на 6-9%, то в 2021 арендные ставки умеренно, но растут.

В агентстве недвижимости "Благовест" также отмечают: в августе 2021 года было проведено 268 сделок по аренде недвижимости в Киеве, что выше показателей предыдущих месяцев (с мая по июль количество сделок по аренде в агентстве колебалось в пределах 1%) 2021 года на 10%. Цены при этом выросли на 10-15%.

Самым бюджетным вариантом, арендованным в августе, стала 1-комнатная квартира площадью 32 кв. м на ул. Ивана Выговского (Подольский р-н) за 6400 грн в месяц.

"Рынок активный и наблюдается постепенный рост ставок", – сказали в агентстве.

По данным "OLX Недвижимость", самый дешевый вариант, комната в Деснянском районе, обойдется примерно в 3100 грн в месяц. Аренда комнаты на Печерске будет стоить 7500 грн, (это на 23% дороже, чем весной). В среднем же, стоимость части квартиры в Киеве составляет 4500 грн, что на 12% дороже по сравнению с весенними месяцами.

На рынке аренды квартир в Киеве зафиксирован наибольший перепад цен в зависимости от района. Например, однушка на Троещине в среднем будет стоить 7000 грн, а на Печерске — уже 16000 (на 130% дороже).

Долгосрочная аренда квартир в столице выглядит так:

Район 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные Голосеевский 11500 грн 15800 грн 22000 грн Дарницкий 11000 грн 13500 грн 16500 грн Деснянский 7000 грн 8000 грн 11000 грн Днепровский 9000 грн 11000 грн 15000 грн Оболонский 9000 грн 13000 грн 19000 грн Печерский 16000 грн 30000 грн 55700 грн Подольский 8800 грн 11000 грн 18000 грн Святошинский 7500 грн 10000 грн 13300 грн Соломенский 10000 грн 12000 грн 16000 грн Шевченковский 11000 грн 16000 грн 32400 грн

Данные "OLX Недвижимость"

Ирина Ткаченко, директор агентства недвижимости Tiris Estate говорит, что арендаторы обращают внимание не только на локацию, но и на качество жилья. Квартиры в новых домах дороже, но пользуются стабильно высоким спросом. Поэтому в целом районы, где большая концентрация новостроек (например, Дарницкий, Голосеевский) будут стоить дороже, чем микрорайоны с типовыми советскими домами.

Риелторы отмечают, что из-за условий адаптивного карантина и частичного перехода на онлайн-образование, значительного всплеска цен в августе-сентябре, который имел место до 2019 года, не наблюдается. 10% по отношению к июню-июлю — цифра, на которой сходятся специалисты рынка.

"Сейчас большее значение имеют характеристики квартиры и экономия времени на дороге к месту учебы/работы, чем низкая цена. Самыми дешевыми вариантами интересуются 5-7% арендаторов. Но дефицита предложений нет", — делится наблюдениями Ирина Ткаченко.

Она подтверждает, что минимальная стоимость однокомнатной квартиры в Киеве сейчас 7000 грн в месяц. За 8000-9000 уже есть выбор вариантов на Лесном массиве, Борщаговке, Отрадном и Троещине, а также отдаленных от станций метро микрорайонах.

Тем, кто хочет сменить арендованное жилье, но не привязан к началу учебного года, специалисты рекомендуют подождать до начала октября. Однако, если вы привязаны к сроку действия договора, спешить не стоит. Начинать поиски можно за две недели до конечной даты. Дольше ждать квартирантов арендодатели не будут (исключение — премиум-жилье, где стоимость аренды стартует от 30000 грн. в месяц). Но и найти быстрее оптимальный вариант может не получиться.