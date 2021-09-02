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Аренда квартир в Киеве на старте учебного года: названы цены по районам

Автор: Леся Панченко

Перед началом учебного года вчерашние абитуриенты, сделавшие выбор в пользу столичных ВУЗов, сталкиваются с вопросом поиска жилья в Киеве. Это провоцирует виток повышения спроса и цен в узком сегменте – комнаты и бюджетные "студенческие" квартиры.

Что и за сколько можно арендовать в столице на старте учебного и делового сезона — в материале РБК-Украина.

Несмотря на то, что в Украине (по данным Госстата) 280 ВУЗов и находятся они во всех регионах страны, количество студентов, которые приезжают на учебу в столицу – не уменьшается.

Накануне учебного года аренда комнат и квартир в Киеве, а также студенческих Харькове и Днепре, по сравнению с весной подорожала на 3%, сообщает аналитика от "OLX Недвижимость".

Если в прошлом году, после первого локдауна и до осени, цены на аренду жилья в столице снизились на 6-9%, то в 2021 арендные ставки умеренно, но растут.

В агентстве недвижимости "Благовест" также отмечают: в августе 2021 года было проведено 268 сделок по аренде недвижимости в Киеве, что выше показателей предыдущих месяцев (с мая по июль количество сделок по аренде в агентстве колебалось в пределах 1%) 2021 года на 10%. Цены при этом выросли на 10-15%.

Самым бюджетным вариантом, арендованным в августе, стала 1-комнатная квартира площадью 32 кв. м на ул. Ивана Выговского (Подольский р-н) за 6400 грн в месяц.

"Рынок активный и наблюдается постепенный рост ставок", – сказали в агентстве.

По данным "OLX Недвижимость", самый дешевый вариант, комната в Деснянском районе, обойдется примерно в 3100 грн в месяц. Аренда комнаты на Печерске будет стоить 7500 грн, (это на 23% дороже, чем весной). В среднем же, стоимость части квартиры в Киеве составляет 4500 грн, что на 12% дороже по сравнению с весенними месяцами.

На рынке аренды квартир в Киеве зафиксирован наибольший перепад цен в зависимости от района. Например, однушка на Троещине в среднем будет стоить 7000 грн, а на Печерске — уже 16000 (на 130% дороже).

Долгосрочная аренда квартир в столице выглядит так:

Район

1-комнатные

2-комнатные

3-комнатные

Голосеевский

11500 грн

15800 грн

22000 грн

Дарницкий

11000 грн

13500 грн

16500 грн

Деснянский

7000 грн

8000 грн

11000 грн

Днепровский

9000 грн

11000 грн

15000 грн

Оболонский

9000 грн

13000 грн

19000 грн

Печерский

16000 грн

30000 грн

55700 грн

Подольский

8800 грн

11000 грн

18000 грн

Святошинский

7500 грн

10000 грн

13300 грн

Соломенский

10000 грн

12000 грн

16000 грн

Шевченковский

11000 грн

16000 грн

32400 грн

Данные "OLX Недвижимость"

Ирина Ткаченко, директор агентства недвижимости Tiris Estate говорит, что арендаторы обращают внимание не только на локацию, но и на качество жилья. Квартиры в новых домах дороже, но пользуются стабильно высоким спросом. Поэтому в целом районы, где большая концентрация новостроек (например, Дарницкий, Голосеевский) будут стоить дороже, чем микрорайоны с типовыми советскими домами.

Риелторы отмечают, что из-за условий адаптивного карантина и частичного перехода на онлайн-образование, значительного всплеска цен в августе-сентябре, который имел место до 2019 года, не наблюдается. 10% по отношению к июню-июлю — цифра, на которой сходятся специалисты рынка.

"Сейчас большее значение имеют характеристики квартиры и экономия времени на дороге к месту учебы/работы, чем низкая цена. Самыми дешевыми вариантами интересуются 5-7% арендаторов. Но дефицита предложений нет", — делится наблюдениями Ирина Ткаченко.

Она подтверждает, что минимальная стоимость однокомнатной квартиры в Киеве сейчас 7000 грн в месяц. За 8000-9000 уже есть выбор вариантов на Лесном массиве, Борщаговке, Отрадном и Троещине, а также отдаленных от станций метро микрорайонах.

Тем, кто хочет сменить арендованное жилье, но не привязан к началу учебного года, специалисты рекомендуют подождать до начала октября. Однако, если вы привязаны к сроку действия договора, спешить не стоит. Начинать поиски можно за две недели до конечной даты. Дольше ждать квартирантов арендодатели не будут (исключение — премиум-жилье, где стоимость аренды стартует от 30000 грн. в месяц). Но и найти быстрее оптимальный вариант может не получиться.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что аренда жилья в Украине продолжит дорожать, если не будет локдауна.

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