Аренда квартир в Киеве на старте учебного года: названы цены по районам
Перед началом учебного года вчерашние абитуриенты, сделавшие выбор в пользу столичных ВУЗов, сталкиваются с вопросом поиска жилья в Киеве. Это провоцирует виток повышения спроса и цен в узком сегменте – комнаты и бюджетные "студенческие" квартиры.
Что и за сколько можно арендовать в столице на старте учебного и делового сезона — в материале РБК-Украина.
Несмотря на то, что в Украине (по данным Госстата) 280 ВУЗов и находятся они во всех регионах страны, количество студентов, которые приезжают на учебу в столицу – не уменьшается.
Накануне учебного года аренда комнат и квартир в Киеве, а также студенческих Харькове и Днепре, по сравнению с весной подорожала на 3%, сообщает аналитика от "OLX Недвижимость".
Если в прошлом году, после первого локдауна и до осени, цены на аренду жилья в столице снизились на 6-9%, то в 2021 арендные ставки умеренно, но растут.
В агентстве недвижимости "Благовест" также отмечают: в августе 2021 года было проведено 268 сделок по аренде недвижимости в Киеве, что выше показателей предыдущих месяцев (с мая по июль количество сделок по аренде в агентстве колебалось в пределах 1%) 2021 года на 10%. Цены при этом выросли на 10-15%.
Самым бюджетным вариантом, арендованным в августе, стала 1-комнатная квартира площадью 32 кв. м на ул. Ивана Выговского (Подольский р-н) за 6400 грн в месяц.
"Рынок активный и наблюдается постепенный рост ставок", – сказали в агентстве.
По данным "OLX Недвижимость", самый дешевый вариант, комната в Деснянском районе, обойдется примерно в 3100 грн в месяц. Аренда комнаты на Печерске будет стоить 7500 грн, (это на 23% дороже, чем весной). В среднем же, стоимость части квартиры в Киеве составляет 4500 грн, что на 12% дороже по сравнению с весенними месяцами.
На рынке аренды квартир в Киеве зафиксирован наибольший перепад цен в зависимости от района. Например, однушка на Троещине в среднем будет стоить 7000 грн, а на Печерске — уже 16000 (на 130% дороже).
Долгосрочная аренда квартир в столице выглядит так:
|
Район
|
1-комнатные
|
2-комнатные
|
3-комнатные
|
Голосеевский
|
11500 грн
|
15800 грн
|
22000 грн
|
Дарницкий
|
11000 грн
|
13500 грн
|
16500 грн
|
Деснянский
|
7000 грн
|
8000 грн
|
11000 грн
|
Днепровский
|
9000 грн
|
11000 грн
|
15000 грн
|
Оболонский
|
9000 грн
|
13000 грн
|
19000 грн
|
Печерский
|
16000 грн
|
30000 грн
|
55700 грн
|
Подольский
|
8800 грн
|
11000 грн
|
18000 грн
|
Святошинский
|
7500 грн
|
10000 грн
|
13300 грн
|
Соломенский
|
10000 грн
|
12000 грн
|
16000 грн
|
Шевченковский
|
11000 грн
|
16000 грн
|
32400 грн
Данные "OLX Недвижимость"
Ирина Ткаченко, директор агентства недвижимости Tiris Estate говорит, что арендаторы обращают внимание не только на локацию, но и на качество жилья. Квартиры в новых домах дороже, но пользуются стабильно высоким спросом. Поэтому в целом районы, где большая концентрация новостроек (например, Дарницкий, Голосеевский) будут стоить дороже, чем микрорайоны с типовыми советскими домами.
Риелторы отмечают, что из-за условий адаптивного карантина и частичного перехода на онлайн-образование, значительного всплеска цен в августе-сентябре, который имел место до 2019 года, не наблюдается. 10% по отношению к июню-июлю — цифра, на которой сходятся специалисты рынка.
"Сейчас большее значение имеют характеристики квартиры и экономия времени на дороге к месту учебы/работы, чем низкая цена. Самыми дешевыми вариантами интересуются 5-7% арендаторов. Но дефицита предложений нет", — делится наблюдениями Ирина Ткаченко.
Она подтверждает, что минимальная стоимость однокомнатной квартиры в Киеве сейчас 7000 грн в месяц. За 8000-9000 уже есть выбор вариантов на Лесном массиве, Борщаговке, Отрадном и Троещине, а также отдаленных от станций метро микрорайонах.
Тем, кто хочет сменить арендованное жилье, но не привязан к началу учебного года, специалисты рекомендуют подождать до начала октября. Однако, если вы привязаны к сроку действия договора, спешить не стоит. Начинать поиски можно за две недели до конечной даты. Дольше ждать квартирантов арендодатели не будут (исключение — премиум-жилье, где стоимость аренды стартует от 30000 грн. в месяц). Но и найти быстрее оптимальный вариант может не получиться.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что аренда жилья в Украине продолжит дорожать, если не будет локдауна.