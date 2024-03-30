Арабські країни готові визнати Ізраїль, - Байден

"Заяви Байдена щодо "плану після Гази" та “рішення про створення двох держав" відображають підвищену готовність публічно закликати Ізраїль посилити захист палестинських цивільних осіб у Газі", - йдеться у повідомленні.

Очільник США наголосив, що працював із Саудівською Аравією та іншими арабськими країнами, включаючи Єгипет, Йорданію та Катар. І вони вперше готові повністю визнати Ізраїль. Проте він зауважив, що для досягнення миру потрібен план після ескалації конфлікту, який містив би шлях до створення двох держав.

Збір коштів, на якому Байден обговорював ситуацію із колишніми президентами Бараком Обамою та Біллом Клінтоном, був перерваний протестувальниками щонайменше чотири рази, принаймні троє закликали до негайного припинення вогню в Газі.

Байден закликав до постачання палестинцям більше їжі та медикаментів, та підкреслив, що Ізраїль знаходиться у стані загрози існування і закликав до збереження життів.