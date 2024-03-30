Арабські країни готові визнати Ізраїль, - Байден
У четвер, 28 березня, під час виступу на фандрейзинговому заході у Нью-Йорку, на якому збирали кошти для передвиборчої кампанії, президент Джо Байден повідомив, що Саудівська Аравія та інші арабські країни готові повністю визнати Ізраїль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Заяви Байдена щодо "плану після Гази" та “рішення про створення двох держав" відображають підвищену готовність публічно закликати Ізраїль посилити захист палестинських цивільних осіб у Газі", - йдеться у повідомленні.
Очільник США наголосив, що працював із Саудівською Аравією та іншими арабськими країнами, включаючи Єгипет, Йорданію та Катар. І вони вперше готові повністю визнати Ізраїль. Проте він зауважив, що для досягнення миру потрібен план після ескалації конфлікту, який містив би шлях до створення двох держав.
Збір коштів, на якому Байден обговорював ситуацію із колишніми президентами Бараком Обамою та Біллом Клінтоном, був перерваний протестувальниками щонайменше чотири рази, принаймні троє закликали до негайного припинення вогню в Газі.
Байден закликав до постачання палестинцям більше їжі та медикаментів, та підкреслив, що Ізраїль знаходиться у стані загрози існування і закликав до збереження життів.
Війна Ізраїлю з ХАМАС
Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС напали на Ізраїль з території Сектору Газа. Під час цього нападу терористи систематично вбивали і викрадали військових та мирних жителів, а також активно обстрілювали ракетами найбільші міста Ізраїлю. За офіційними даними, у перші дні атак бойовики ХАМАСу вбили 1200 осіб і викрали близько 250 людей.
В кінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа, яка досі триває. Про це заявив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу, наголошуючи, що головною метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.
8 лютого Нетаньягу оголосив, що повна перемога Армії Ізраїлю наближається. Також він повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземну операцію у місті Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа.
Вже 12 лютого ізраїльські військові завдали удару по місту Рафах. Згодом виявилося, що це була спецоперація, під час якої звільнили двох ізраїльських заручників ХАМАС.
Крім того, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант у відповідь на ухвалення Радою Безпеки ООН резолюції про припинення вогню у Газі заявив, що Ізраїль не припинить наступ на ХАМАС.
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