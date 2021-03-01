Аптеки Австрии будут бесплатно выдавать экспресс-тесты на COVID-19

Австрия начала выдачу бесплатных экспресс-тестов на коронавирус в аптеках. Граждане смогут получить 5 бесплатных экспресс-тестов на COVID-19.

Сегодня началась доставка в австрийские аптеки бесплатных экспресс-тестов, пока доступны комплекты на 500-600 тысяч граждан. Обеспечивать население экспресс-тестами планируют постепенно и ожидается, что к середине марта их будет гораздо больше.

Получить бесплатные экспресс-тесты смогут люди старше 15 лет, которые имеют электронную медицинскую карту. Постепенно в стране появится возможность предложить такие тесты всем гражданам, поэтому власти призывают не штурмовать аптеки в первый же день.