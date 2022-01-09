Не только в аптеках: в Израиле расширили список мест продажи экспресс-тестов на COVID

По словам главы Минздрава страны Ницана Горовица, соответствующее решение должно уменьшить цены на экспресс-тесты.

В то же время есть и ограничения:

наборы для экспресс-тестов нельзя продавать в мясных магазинах;

наборы должны продаваться исключительно в оригинальных упаковках.

Решение Минздрава вступит в силу в ближайшее время и будет действительным до 15 апреля.

Во время заседания комиссии Кнессета поднимут вопрос регулирования цен на экспресс-тесты.