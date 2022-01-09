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Не только в аптеках: в Израиле расширили список мест продажи экспресс-тестов на COVID

Автор: Сергей Пышкин

Министерство здравоохранения Израиля расширило список мест продажи экспресс-тестов на коронавирус. Отныне их будут продавать не только в аптеках, но и супермаркетах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание NEWSru.

По словам главы Минздрава страны Ницана Горовица, соответствующее решение должно уменьшить цены на экспресс-тесты.

В то же время есть и ограничения:

  • наборы для экспресс-тестов нельзя продавать в мясных магазинах;
  • наборы должны продаваться исключительно в оригинальных упаковках.

Решение Минздрава вступит в силу в ближайшее время и будет действительным до 15 апреля.

Во время заседания комиссии Кнессета поднимут вопрос регулирования цен на экспресс-тесты.

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ИзраильКоронавирус