Не только в аптеках: в Израиле расширили список мест продажи экспресс-тестов на COVID

Министерство здравоохранения Израиля расширило список мест продажи экспресс-тестов на коронавирус. Отныне их будут продавать не только в аптеках, но и супермаркетах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание NEWSru.
По словам главы Минздрава страны Ницана Горовица, соответствующее решение должно уменьшить цены на экспресс-тесты.
В то же время есть и ограничения:
Решение Минздрава вступит в силу в ближайшее время и будет действительным до 15 апреля.
Во время заседания комиссии Кнессета поднимут вопрос регулирования цен на экспресс-тесты.