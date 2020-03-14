Apple закрыла все магазины за пределами Китая из-за коронавируса

Иллюстративное фото (flickr.com/Andy)

В Китае заработали все магазины из-за снижения распространения коронавируса

Американская компания Apple закрыла все магазины за пределами Китая, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом говорится в заявлении Apple.

Как отметил глава компании Тим Кук, решение о временном закрытии магазинов было вызвано ростом количества новых заболеваний во всем мире. В частности, магазины Apple во всем мире, кроме материкового Китая, будут закрыты до 27 марта.

"Поскольку в других местах число новых случаев заражения продолжает расти, мы предпринимаем дополнительные меры для защиты членов нашей команды и клиентов. Мы закроем все наши розничные магазины за пределами Большого Китая до 27 марта", - сообщил Кук.

При этом в Китае из-за снижения заболеваний коронавирусом открылись все магазины компании.

Напомним, 1 февраля Apple приостановила розничные продажи в Китае из-за распространения коронавируса. Тогда компания закрыла все корпоративные офисы, магазины и контактные центры на материковом Китае.

Также РБК-Украина писало, что крупнейшая конференция для разработчиков WWDC 2020 от Apple впервые пройдет только в режиме онлайн-трансляции из-за пандемии коронавируса.