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Apple удалила из своего магазина приложение для знакомств противников вакцинации

Автор: РБК-Украина

Apple удалила из своего магазина приложение для знакомств противников вакцинации. Разработчики программы заявили о цензуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Разработчики приложения под названием Unjected опубликовали снимок письма от Apple, в котором говорится, что приложение не соответствует правилам AppStore. В их сообщении говорится, что программу удалили "очевидно, из-за нашей репутации как пространства, в котором люди могут поддержать свою медицинскую самостоятельность". Представители платформы отметили, что выходом из ситуации может стать развитие сайта, потому что его Apple и другие IT-компании не смогут отключить.

В Unjected отметили, что у тех пользователей, которые уже успели скачать программу, она, очевидно, продолжит работать. Удалять ее они не рекомендуют, так как загрузить заново не получится.

Представитель Apple, в свою очередь, заявил, что разработчики Unjected нарушили политику Apple в отношении контента, связанного с COVID-19. Компания сослалась, в том числе, на интервью основателей Unjected, которые говорили, что их приложение для "схоже мыслящих непривитых людей". Unjected уже удаляли из AppStore, но после обновлений вернули в магазин приложений, сообщили в Apple.

Напомним, что Apple планирует добавить функцию Face ID на все свои устройства.

Также Apple хочет увеличить производство новых iPhone на 20%.

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