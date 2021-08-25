Apple сканировала данные пользователей еще задолго до официального заявления

Недавно руководитель информационной службы Apple Эрик Фридман заявил, что платформа компании страдает из-за наибольшего количества случаев распространения детской порнографии. Как позже оказалось, технологический гигант сканирует электронные письма iCloud Mail в течение последних трех лет, а проверка фотографий - лишь следующий этап.

“Мы разработали надежные средства защиты на всех уровнях нашей программной платформы и во всей цепочке поставок. В рамках этого обязательства Apple использует технологию сравнения изображений, чтобы помочь найти и сообщить об эксплуатации детей", - отмечается в архивном письме компании.

В частности, представитель компании добавил, что ранее Apple не сканировала iCloud и iCloud Photos, как это было введено недавно.