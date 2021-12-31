Apple приостановила работу фабрики в Индии из-за протестов и отравлений рабочих

"Компания Apple приостановила работу фабрики iPhone на юге Индии после протестов, вызванных пищевым отравлением и условиями жизни. Аудит, проведенный Apple, показал, что столовые и общежития, используемые рабочими, не соответствуют требованиям", - пишет издание.

Как стало известно, завод, расположенный в 40 километрах от города Ченнаи, прекратил свою работу еще 18 декабря из-за протестов работников.

Массовые отправления

По информации индийских СМИ, около 250 женщин, работавших на заводе Foxconn, пострадали в результате пищевого отравления. Более 150 из них попали в больницы. В свою очередь в компании извинились и пообещали провести расследование.

"Мы очень сожалеем о проблеме, с которой столкнулись наши сотрудники, и немедленно принимаем меры по улучшению условий и услуг, которые мы предоставляем", - прокомментировал тайваньский контрагент Apple.

Проживание

Всего на индийской фабрике работает около 17 тысяч человек. Шесть работниц на условиях анонимности сообщили, что живут в переполненных общежитиях, в туалетах нет воды, а еду в столовой подавали с червями. По словам пяти из них, они спали на полу в комнатах общежития, где совместно проживают от 6 до 30 женщин.

"Люди, живущие в общежитиях, постоянно жаловались на ту или иную болезнь - кожную аллергию, боль в груди, пищевые отравления", - заявила 21-летняя женщина, уволившаяся с работы после начала протеста.