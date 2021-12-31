ru ua
Пт, 31 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Apple приостановила работу фабрики в Индии из-за протестов и отравлений рабочих

Новина українською →
Индия, Пятница 31 декабря 2021 14:00
Apple приостановила работу фабрики в Индии из-за протестов и отравлений рабочих Фото: Apple приостановила работу фабрики в Индии из-за протестов (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Американская компания Apple официально приостановила работу фабрики Foxconn на юге Индии после протестов из-за массового пищевого отравления, а также плохих условий работы и проживания. На предприятии работало около 17 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

"Компания Apple приостановила работу фабрики iPhone на юге Индии после протестов, вызванных пищевым отравлением и условиями жизни. Аудит, проведенный Apple, показал, что столовые и общежития, используемые рабочими, не соответствуют требованиям", - пишет издание.

Как стало известно, завод, расположенный в 40 километрах от города Ченнаи, прекратил свою работу еще 18 декабря из-за протестов работников.

Массовые отправления

По информации индийских СМИ, около 250 женщин, работавших на заводе Foxconn, пострадали в результате пищевого отравления. Более 150 из них попали в больницы. В свою очередь в компании извинились и пообещали провести расследование.

"Мы очень сожалеем о проблеме, с которой столкнулись наши сотрудники, и немедленно принимаем меры по улучшению условий и услуг, которые мы предоставляем", - прокомментировал тайваньский контрагент Apple.

Проживание

Всего на индийской фабрике работает около 17 тысяч человек. Шесть работниц на условиях анонимности сообщили, что живут в переполненных общежитиях, в туалетах нет воды, а еду в столовой подавали с червями. По словам пяти из них, они спали на полу в комнатах общежития, где совместно проживают от 6 до 30 женщин.

"Люди, живущие в общежитиях, постоянно жаловались на ту или иную болезнь - кожную аллергию, боль в груди, пищевые отравления", - заявила 21-летняя женщина, уволившаяся с работы после начала протеста.

Напомним, РБК-Украина собрало главные новости из мира технологий: американская компания Apple впервые за 10 лет остановила производство iPhone и iPad. WhatsApp запустит криптовалютные переводы, а Motorola представила первый смартфон на новейшем чипе Snapdragon.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple
NEWS
В Украине более 7 тысяч новых случаев коронавируса и 209 смертей за сутки
В Украине более 7 тысяч новых случаев коронавируса и 209 смертей за сутки
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году