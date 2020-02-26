Apple может перенести анонс iPhone SE 2 из-за коронавируса

Компания Apple заявила, что может может перенести анонс iPhone SE 2, который планировался на 31 марта 2020 года, в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает Appleinsider.

Отмечается, что завод в Шэньжэне возобновил производство некоторых моделей iPhone.

Однако, производство в Шанхае пока стоит.

Также сообщается, что задержки в течение периода тестирования могут привести к срыву графика Apple по приобретению нестандартных микросхем и других деталей, необходимых для массовой сборки.

Отметим, Apple прекратила осуществлять розничные продажи своей продукции на территории Китая из-за распространения нового коронавируса. Эта мера действовала до 10 февраля. В частности, компания закрывает все свои корпоративные офисы, магазины и контактные центры на материковом Китае.

Ранее сообщалось, что компания Samsung Electronics закрывает завод по производству смартфонов в Южной Корее после того, как у одного из работников обнаружили коронавирус.

Также японские автомобильные корпорации Toyota и Honda приостановили работу своих заводов в Китае из-за вспышки коронавируса. Производители автомобилей особенно уязвимы в этой ситуации, поскольку эпицентр вспышки коронавирус находится в провинции Хубэй, что является четвертым по величине в Китае центром автопроизводства и месту расположения фабрик компаний-гигантов, начиная от Dongfeng Motor Corp к Honda и General Motors Co.