Apple отложит массовое производство iPhone 2020 года

Из-за распространения коронавирусной инфекции американская технологическая компания Apple отложит массовое производство нового iPhone 2020 года. Об этом сообщает WSJ.

Как сообщается, компания Apple замедляет рост производства своих флагманских iPhone в этом году примерно на месяц. Пандемия коронавируса ослабляет глобальный потребительский спрос и нарушает производство в Азии, являющейся сердцем цепочки поставок бытовой электроники.

Как сообщается, планируют перенести дату выпуска четырех новых моделей iPhone в конце этого года. Также они сократили количество телефонов, которые планирует выпустить во второй половине этого года, на целых 20%.

Напомним, американская компания Apple, 15 апреля, презентовала второе поколение смартфона iPhone SE с экраном диагональю 4,7 дюйма. Новая модель смартфона оснащена процессором от самого продвинутого iPhone на это время.

Также Apple планирует со следующего года начать выпуск ноутбуков с процессором собственного производства. Новые чипы для компьютеров будут созданы на базе процессора A14, разработка которого ведется специалистами компании для следующего поколения смартфонов iPhone.