Apple откроет в Пекине часть закрытых из-за коронавируса магазинов

Компания Apple завтра, 14 февраля, откроет некоторые магазины в Пекине (Китай), которые были закрыты в связи с коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что магазины будут работать по сокращенному графику.

Так, 4 февраля 5 магазинов в Пекине будут работать с 11:00 до 18:00 (обычный график - с 10 до 22:00).

Вместе с тем, магазины в Шанхае и Шэньчжэне остаются закрытыми.

Ранее сообщалось, что китайская компания Xiaomi приняла решение о временном закрытии всех офлайн-магазинов в стране в связи со вспышкой нового коронавируса.

РБК-Украина писало, что американская компания Apple может не запустить вовремя производство бюджетных iPhone в связи с коронавирусом.

Отметим, в Китае зафиксировано рекордное количество смертей за сутки от коронавируса. За минувшие сутки погибли 254 человека, еще были зафиксированы 15152 новых случая заболевания. Это пов'связано с началом использования нового способа определения коронавируса, который позволяет ускорить получение результатов.