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Apple и Google запускает приложение, чтобы отслеживать больных коронавирусом

Новости » Коронавирус     21.05.2020 - 05:43
Apple и Google запускает приложение, чтобы отслеживать больных коронавирусом
Фото: фирменный магазин Apple (pixabey)

Приложение будет собирать данные о контактах пользователя

Apple и Google запускает приложение, связанное с распространением коронавируса. Приложение позволит указывать возможные контакты пользователя.

Об этом сообщает CNET.

Интерес к приложению уже проявили несколько стран, а также власти нескольких американских штатов: Северной Дакоты, Алабамы и Южной Каролины.

Новое приложение будет собирать данные о контактах пользователя. Предполагается, что эта система упростит поиск новых инфицированных.

Поскольку у значительной части пациентов болезнь проходит без симптомов, не все из них знают, что кого-то заразили. Новое приложение позволит ответить на этот вопрос, что потенциально снизит нагрузку на систему здравоохранения.

РБК-Украина сообщало, что Google и Apple анонсировали создание совместной системы, которая позволит отслеживать распространение коронавируса Covid-19.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Apple возобновляет работу сети собственных магазинов. При этом отмечалось, что около 100 фирменных точек были открыты по всему миру.

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины КоронавирусApple
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