Apple и Google через Bluetooth будут отслеживать контакты заболевших коронавирусом

Сначала Google и Apple планируют выпустить отдельное приложение, а потом хотят внедрить эту функцию в свои операционные системы
Google и Apple анонсировали создание совместной системы, которая позволит отслеживать распространение коронавируса Covid-19. Об этом пишет TechCrunch.
Для нее будут использовать встроенную в смартфоны на Android и iOS технологии Bluetooth.
Система будет работать следующим образом:
Отмечается, что пока Google и Apple планируют выпустить для этой цели отдельное приложение. Но в ближайшее время компании хотят внедрить эту функцию непосредственно в свои операционные системы - iOS и Android.
Напомним, правительство Франции работает над приложением для смартфона, которое сможет предупреждать пользователей, если они вступят в контакт с носителем коронавируса. Германия и Швейцария тоже работают над подобными приложениями.
Похожее приложение для контроля обсервации и самоизоляции заработало в Украине.