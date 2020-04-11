Apple и Google через Bluetooth будут отслеживать контакты заболевших коронавирусом

Google и Apple анонсировали создание совместной системы, которая позволит отслеживать распространение коронавируса Covid-19. Об этом пишет TechCrunch.

Для нее будут использовать встроенную в смартфоны на Android и iOS технологии Bluetooth.

Система будет работать следующим образом:

Два человека находятся рядом друг с другом короткий промежуток времени. Их телефоны через Bluetooth обмениваются анонимными идентификаторами, которые меняются каждые 15 минут.

Позже у одного из этих людей диагностируется COVID-19, и его данные попадают в официальное приложение от органов здравоохранения.

С согласия заболевшего в разрабатываемую Apple и Google систему передаются его идентификаторы за последние 14 дней.

Человек, который вступил в контакт с заболевшим, через это же приложение от органов здравоохранения получает оповещение о контакте с инфицированным. Система узнает об этом, когда сравнивает идентификаторы контактировавших лиц.

Приложение дает им больше информации о том, как действовать дальше.

Отмечается, что пока Google и Apple планируют выпустить для этой цели отдельное приложение. Но в ближайшее время компании хотят внедрить эту функцию непосредственно в свои операционные системы - iOS и Android.

Напомним, правительство Франции работает над приложением для смартфона, которое сможет предупреждать пользователей, если они вступят в контакт с носителем коронавируса. Германия и Швейцария тоже работают над подобными приложениями.

Похожее приложение для контроля обсервации и самоизоляции заработало в Украине.