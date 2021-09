Человек не нужен: роботы Hyundai Boston Dynamics приступили к охране заводов и работе в страховых компаниях

В июне 2021 года концерн Hyundai приобрел 80% акций производителя роботов Boston Dynamics, потратив на сделку $1,1 млрд. Прошло совсем немного времени, и вот знаменитые роботы-собаки Spot стали охранниками на заводах и оценщиками ущерба в страховіх компаниях.

Здесь нет ничего удивительного — эта универсальная машина способна выполнять практически любые задачи: от определения уровня радиации в Чернобыльской зоне и участия в боевых действиях до выполнения различных полезных дел.

Робопес Spot принят на работу в страховую компанию

Теперь Спота включили в состав группы специалистов по урегулированию претензий американской страховой компании Farmers Insurance. Специализироваться он будет в оценке ущерба, нанесенного различными катастрофами — ураганами, лесными пожарами, землетрясениями, торнадо и т.д. Способен справляться и с бытовыми авариями.

Робопса доработали для работы "в полях", оснастили дополнительными датчиками и камерами, в том числе с обзором на 360 градусов, а также программным обеспечением для сбора и документирования данных.

По словам Саманты Сантьяго, руководителя отдела стратегии урегулирования убытков и автоматизации в Farmers Insurance, созданный на заказ Spot станет ценным дополнением к уже имеющимся технологиям компании, таким как спутниковая фотосъемка и дроны.

Робот-охранник Factory Safety Service Robot

Сам же концерн Hyundai начинает выпуск охранных робопсов, получивших общее название Factory Safety Service Robot. Один из них уже приступил к патрулированию и охране южнокорейского завода Kia (марка является составляющей частью концерна Hyundai-Kia).

Модифицированная под новые задачи версия Спота способна анализировать потенциально опасные ситуации и предупреждать о них службу безопасности. Например, он проверяет, заперты ли двери, распознает чужаков и способен обнаруживать очаги возгорания еще до того, как возникнет пожар — для этого он дополнительно оснащен тепловизором и 3D-лидаром.

Четвероногий робот-охранник Spot может перемещаться в узких пространствах, а также находить "слепые зоны", недоступные человеческому глазу.

Робот может работать как в автономном режиме, так и под непосредственным управлением оператора. Более того, к системе управления можно подключить нескольких робопсов, чтобы обеспечить одновременный контроль сразу за несколькими зонами.

В ходе тестовой эксплуатации инженеры оценят эффективность робостража и при необходимости внесут изменения в конструкцию и программное обеспечение.

Роботы вместо людей

В дальнейшем концерн Hyundai собирается выпустить охранного робопса в свободную продажу. Сигнализация и охранные фирмы будут не нужны, сторожить ваше имущество и автомобиль будет, как в былые времена, верный пес — только теперь механический, более сообразительный и неподкупный.

В дальнейших планах корейцев — совместно с Boston Dynamics запустить целостную систему продуктов и решений в робототехнике: от создания "умных" заводов и производства на них роботов до сложнейших логистических решений. Например, роботы могут заменить людей там, где производственный процесс связан с рисками для человеческого здоровья.

Интересно, что этой темой в Hyundai занялись еще до покупки Boston Dynamics. В начале года был представлен робот DAL-e для обслуживания клиентов в дилерских центрах во время пандемии — имя расшифровывается как Drive you Assist you, Link with you—experience, что переводится примерно как "направлять вас и помогать вам в соответствии с вашими потребностями».

Компактный DAL-e шириной 60 см и высотой в 1,16 метра весит 80 килограммов. Робот оснащен самой современной технологией искусственного интеллекта, способен распознавать лица и особенности речи. Передвигаясь на четырех колесах по шоу-руму, робот будет оказывать помощь клиентам и проводить презентацию новинок, загружая по беспроводной сети необходимую информацию на демонстрационные экраны.

По словам вице-президента Hyundai Motor Эйсуна Чунга, в будущем на производство роботов будет приходиться 20% бизнеса концерна. Вот только не получится ли так, что производственные планы будет принимать совет рободиректоров?