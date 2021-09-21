Человек не нужен: роботы Hyundai Boston Dynamics приступили к охране заводов и работе в страховых компаниях
Знаменитые роботы Spot от Boston Dynamics прорвались в человеческий мир. После покупки компании концерном Hyundai эти робопсы готовятся заменить человека во многих сферах деятельности.
О том, как роботы-собаки Spot будут работать охранниками на автомобильных заводах и оценщиками ущерба в страховых компаниях, читайте ниже в материале РБК-Украина.
В июне 2021 года концерн Hyundai приобрел 80% акций производителя роботов Boston Dynamics, потратив на сделку $1,1 млрд. Прошло совсем немного времени, и вот знаменитые роботы-собаки Spot стали охранниками на заводах и оценщиками ущерба в страховіх компаниях.
Здесь нет ничего удивительного — эта универсальная машина способна выполнять практически любые задачи: от определения уровня радиации в Чернобыльской зоне и участия в боевых действиях до выполнения различных полезных дел.
Робопес Spot принят на работу в страховую компанию
Теперь Спота включили в состав группы специалистов по урегулированию претензий американской страховой компании Farmers Insurance. Специализироваться он будет в оценке ущерба, нанесенного различными катастрофами — ураганами, лесными пожарами, землетрясениями, торнадо и т.д. Способен справляться и с бытовыми авариями.
Робопса доработали для работы "в полях", оснастили дополнительными датчиками и камерами, в том числе с обзором на 360 градусов, а также программным обеспечением для сбора и документирования данных.
По словам Саманты Сантьяго, руководителя отдела стратегии урегулирования убытков и автоматизации в Farmers Insurance, созданный на заказ Spot станет ценным дополнением к уже имеющимся технологиям компании, таким как спутниковая фотосъемка и дроны.
Робот-охранник Factory Safety Service Robot
Сам же концерн Hyundai начинает выпуск охранных робопсов, получивших общее название Factory Safety Service Robot. Один из них уже приступил к патрулированию и охране южнокорейского завода Kia (марка является составляющей частью концерна Hyundai-Kia).
Модифицированная под новые задачи версия Спота способна анализировать потенциально опасные ситуации и предупреждать о них службу безопасности. Например, он проверяет, заперты ли двери, распознает чужаков и способен обнаруживать очаги возгорания еще до того, как возникнет пожар — для этого он дополнительно оснащен тепловизором и 3D-лидаром.
Четвероногий робот-охранник Spot может перемещаться в узких пространствах, а также находить "слепые зоны", недоступные человеческому глазу.
Робот может работать как в автономном режиме, так и под непосредственным управлением оператора. Более того, к системе управления можно подключить нескольких робопсов, чтобы обеспечить одновременный контроль сразу за несколькими зонами.
В ходе тестовой эксплуатации инженеры оценят эффективность робостража и при необходимости внесут изменения в конструкцию и программное обеспечение.
Роботы вместо людей
В дальнейшем концерн Hyundai собирается выпустить охранного робопса в свободную продажу. Сигнализация и охранные фирмы будут не нужны, сторожить ваше имущество и автомобиль будет, как в былые времена, верный пес — только теперь механический, более сообразительный и неподкупный.
В дальнейших планах корейцев — совместно с Boston Dynamics запустить целостную систему продуктов и решений в робототехнике: от создания "умных" заводов и производства на них роботов до сложнейших логистических решений. Например, роботы могут заменить людей там, где производственный процесс связан с рисками для человеческого здоровья.
Интересно, что этой темой в Hyundai занялись еще до покупки Boston Dynamics. В начале года был представлен робот DAL-e для обслуживания клиентов в дилерских центрах во время пандемии — имя расшифровывается как Drive you Assist you, Link with you—experience, что переводится примерно как "направлять вас и помогать вам в соответствии с вашими потребностями».
Компактный DAL-e шириной 60 см и высотой в 1,16 метра весит 80 килограммов. Робот оснащен самой современной технологией искусственного интеллекта, способен распознавать лица и особенности речи. Передвигаясь на четырех колесах по шоу-руму, робот будет оказывать помощь клиентам и проводить презентацию новинок, загружая по беспроводной сети необходимую информацию на демонстрационные экраны.
По словам вице-президента Hyundai Motor Эйсуна Чунга, в будущем на производство роботов будет приходиться 20% бизнеса концерна. Вот только не получится ли так, что производственные планы будет принимать совет рободиректоров?
Ранее сообщалось, что южнокорейский автогигант Hyundai закрыл сделку по приобретению роботехнической компании Boston Dynamics. Сумма сделки оценивается в 1,1 млрд долларов
Рвнее сообщалось, что Южнокорейский конгломерат Hyundai закрыл сделку по приобретению 80% акций производителя роботов Boston Dynamics. Сумма сделки не разглашается, но сама компания оценена в 1,1 млрд долларов.