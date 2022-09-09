АПЛ перенесла тур чемпионата Англии из-за смерти Елизаветы II

Элитный английский дивизион переносит поединки в знак уважения к монархии. Клубы АПЛ провели специальную встречу по принятию решений.

"Мы и наши клубы хотели бы воздать должное долгому и непоколебимому служению Ее Величества нашей стране. Это чрезвычайно печальное время не только для нации, но и для миллионов людей во всем мире, которые восхищались ею, и мы присоединяемся ко всем, кто грустит после ее смерти", – заявил исполнительный директор Премьер-лиги Мастерс.

Представители АПЛ перенесли 9 матчей чемпионата в субботу и воскресенье. Также новую дату будут искать запланированному на понедельник поединку "Лидс" – "Ноттингем Форест". Премьер-лига пообещала в дальнейшем информировать о новых решениях во время траура.

Накануне Елизавета II скончалась на 97-м году своей жизни. Британская королева отошла в вечность в семейном кругу в замке Балморал на северо-востоке Шотландии. Престол займет принц Чарльз.