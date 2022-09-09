UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

АПЛ перенесла тур чемпионата Англии из-за смерти Елизаветы II

Фото: 7-й тур английской Премьер-лиги сыграют позже (facebook.com/premierleague)
Автор: Антон Федорцив

Грядущий тур английской Премьер-лиги не состоится в ближайшие выходные. Организаторы соревнований решили перенести матчи из-за траура по британской королевой Елизавете II.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

Элитный английский дивизион переносит поединки в знак уважения к монархии. Клубы АПЛ провели специальную встречу по принятию решений.

"Мы и наши клубы хотели бы воздать должное долгому и непоколебимому служению Ее Величества нашей стране. Это чрезвычайно печальное время не только для нации, но и для миллионов людей во всем мире, которые восхищались ею, и мы присоединяемся ко всем, кто грустит после ее смерти", – заявил исполнительный директор Премьер-лиги Мастерс.

Представители АПЛ перенесли 9 матчей чемпионата в субботу и воскресенье. Также новую дату будут искать запланированному на понедельник поединку "Лидс" – "Ноттингем Форест". Премьер-лига пообещала в дальнейшем информировать о новых решениях во время траура.

Накануне Елизавета II скончалась на 97-м году своей жизни. Британская королева отошла в вечность в семейном кругу в замке Балморал на северо-востоке Шотландии. Престол займет принц Чарльз.

К слову, королева Елизавета II запустила процесс передачи полномочий Чарльзу прошлым летом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елизавета IIЧемпионат Англии