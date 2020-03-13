АПЛ и французская Лига 1 приостановили матчи из-за коронавируса

В связи с распространением коронавируса во Франции и Британии приостановили розыгрыш чемпионатов по футболу в высших дивизионах. Об этом сообщает L'Equipe и сайт АПЛ.

Сообщается, что Профессиональная футбольная лига Франции приостановила розыгрыш Лиги 1 и Лиги 2 из-за пандемии коронавируса. Решение вступило в силу с 13 марта. Отметим, до этого планировалось, что матчи будут играть без зрителей, однако ситуация с коронавирусом во Франции продолжает ухудшаться.

Также на сегодняшнем экстренном собрании Английской Премьер-лиги было принято решение приостановить матчи до 3 апреля. Также отменены игры более низких английских дивизионов.

Напомним, ранее сообщалось, что УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Отменены ответные игры 1/8 финала Лиги чемпионов, которые должны были состояться 17 и 18 марта, а также все ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, запланированные на 19 марта.

Также стало известно, что у главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты выявили коронавирус, в результате чего Английская премьер-лига объявила экстренное заседание.