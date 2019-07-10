АО "Николаевгаз" выявило очередную кражу газа

Иллюстративное фото (пресс-служба "Николаевгаза")

При проведении ремонтных работ компания вынуждена временно приостановить поставки газа потребителям

За шесть месяцев этого года АО "Николаевгаз" выполнило контрольно-приборное обследование почти 4 тыс. газовых сетей области. В результате выявлено и ликвидировано 63 случая утечки газа на подземных сетях и 72 случая повреждения изоляционного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Нередко мы встречаем недовольство со стороны потребителей из-за временного прекращения газораспределения. Но при таких обстоятельствах потребителям надо понять, что все эти меры направлены на обеспечение безопасной и бесперебойной доставки газа в почти 350 тыс. потребителей региона", - рассказывает главный инженер АО "Николаевгаз" Алексей Рубский.

Кроме того, в АО "Николаевгаз" создана бригада по поиску несанкционированных подключений к системе газоснабжения. С помощью специальных приборов газовики имеют возможность диагностировать сеть и выявить участки такого вмешательства. За 2 последних года бригадой обнаружено около 70 "левых" врезок в газовую систему.

При проведении диагностики газопроводов в с.Зеленый Яр Николаевского района было выявлено два случая несанкционированного вмешательства в газораспределительную сеть. На данные объекты было прекращено распределение газа, составлены акты о нарушениях, а дела будут переданы на рассмотрение комиссии. Она уже и определит доначисление убытков, которые должны компенсировать "Николаевгазу" и оплатить нарушители для восстановления у них газоснабжения.

"Самовольное вмешательство в газовую систему - очень серьезное дело. Это не просто кража газа, которая несет финансовые убытки газораспределительной компании, а в первую очередь – опасность, котрой нарушители подвергают себя, своих близких и даже соседей. Ведь любые нарушения в герметичности системы и непрофессиональное выполнение технических манипуляций может стать причиной утечек газа и даже взрывов", - объясняет начальник службы комплексного приборного обследования Владимир Трофименко.

В компании отметили, что кража газа наказывается прекращением распределения газа на объекте. Кроме того, согласно Кодексу ГРМ, нарушителю делается доначисление неучтенных объемов природного газа, а также он должен оплатить за услуги по прекращению и возобновлению газоснабжения. Доначисления за несанкционированный отбор газа из системы (включая оплату услуг по отключению\подключению) составляют десятки, а могут достигать и 100 тыс. гривен.

"Общая протяженность газовых сетей Николаевской области, которыми голубое топливо поступает к потребителям, составляет более 8,7 тыс. км. Ежедневно ими проходят сотни тысяч кубометров газа, что позволяет клиентам компании получать топливо в круглосуточном режиме. Чтобы не допустить аварий и несчастных случаев во время транспортировки природного газа потребителям, специалисты АО "Николаевгаз" проводят регулярный осмотр газораспределительной системы. Этим занимается служба комплексного приборного обследования", - говорится в сообщении.