АО "Харьковгоргаз" направит дела должников за доставку газа в суд

Газовый вентиль (dtek.com)

АО "Харьковгоргаз" направил должникам более 75 тысяч досудебных предупреждений о необходимости оплатить услугу по доставке газа. Если потребитель несколько месяцев не платит и не обращается с заявлением на реструктуризацию - вероятно, оплачивать счета за полученные услуги будет в судебном порядке.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Своевременная оплата за доставку газа является залогом безаварийного и бесперебойного газоснабжения. Это жизненно необходимые средства для содержания газового оборудования и сетей, их осовременивание, выполнение капитальных реконструкций и текущих ремонтов, поддержание надлежащего давления газа, чтобы газ был доставлен к каждому потребителю. Также существенная часть платы за распределение газа направляется на работу аварийно-диспетчерской службы 104, в режиме 24/7 защищает здоровье, жизнь и безопасность всех пользователей газа. Это труд почти 1,5 тысяч сотрудников компании", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что кроме суммы долга потребителю придется оплатить судебный сбор, более 2 тысяч гривен, а в случае принудительного взыскания задолженности, еще и исполнительные расходы. Во многих случаях сумма дополнительных расходов превышает сумму, которую потребителю следует оплатить услугу по распределению газа. Кроме долга, потребителю придется оплатить судебный сбор в размере более 2 тысяч гривен, исполнительный сбор - 10% от суммы задолженности.

По словам пресс-службы, из-за задолженности потребитель может потерять субсидию, а в отдельных случаях - запрет выезда за пределы Украины.

"АО "Харьковгоргаз" рекомендует не ждать судебного решения и платить за доставку газа вовремя. В случае невозможности оплаты - можно написать заявление на реструктуризацию долга. Оплатить услугу по доставке газа можно онлайн, через: личный кабинет на сайте 104.ua, чат бот "7104ua" в Viber Telegram, мобильное приложение 104Mobile для Android, мобильное приложение 104Mobile Light для iPhone", - говорится в сообщении.