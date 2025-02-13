Антивакцинатор Кеннеді став міністром охорони здоров’я США: що про нього відомо

Кандидатуру Кеннеді-молодшого підтримали 53 сенатори, натомість проти призначення виступили 47 посадовців.

Чим відомий Кеннеді-молодший

Зауважимо, що племінник 35-го президента США Джона Кеннеді Кеннеді-молодший протягом багатьох років був одним із найвідоміших антивакцинаторів і часто поширював хибні теорії змови стосовно безпеки й ефективності вакцин.

Ще з 2005 року Роберт Кеннеді-молодший почав виступати проти вакцинації населення. Натомість особливо популярним він став у 2020 році під час COVID-19. З цього приводу у нього виникли серйозні розбіжності навіть із власною родиною. Так, у 2021 році його сестра, Керрі Кеннеді, назвала позицію Роберта стосовно цього питання "дуже небезпечною".

Двома роками раніше, троє інших членів сім'ї спільно опублікували статтю, де публічно засудили Кеннеді-молодшого щодо практики вакцинації. Вони заявили, що його погляди "трагічно помилкові" і загрожують "смертельними наслідками".

Відомо також, що у 2022 році соцмережі Facebook та Instagram видалили акаунти групи Children's Health Defence ("Захист дитячого здоров'я"), яку заснував Кеннеді-молодший. Причиною стало неодноразове порушення політики компаній щодо дезінформації з медичних питань.

У 2023 році Роберт Кеннеді-молодший стверджував, що вакцини викликають аутизм, та заявив, що їх застосування можна порівняти з винищенням євреїв у нацистських таборах.

Також він якось сказав, що після вакцинації помре 30% населення планети.

Висловлювання Кеннеді-молодшого щодо України

Кеннеді-молодший неодноразово висловлював критичні погляди щодо України та політики США стосовно неї.

До прикладу у червні 2023 року він заявив, що Захід нібито саботував мирні переговори навесні 2022 року, а США, підтримуючи Україну, начебто прагнуть усунути авторитарного російського диктатора Володимира Путіна, тоді як РФ нібито "чинить опір американській імперській експансії".

Він також виступав проти збільшення військової допомоги Києву та вступу України до НАТО.

Крім того, Кеннеді-молодший заявляв, що Сполучені Штати через програму USAID фінансували "український переворот на Майдані у 2014 році". Зауважимо, що цю заяву спростував Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.