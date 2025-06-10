Антивакцинатор Кеннеді розпустив консультативний комітет з вакцин CDC: що відомо

Він усунув усіх 17 членів наукового консультативного комітету з вакцинацій і пообіцяв замінити їх іншими людьми. За даними видання, комітет перебував у стані нестабільності відтоді, як Кеннеді зайняв місце міністра охорони здоров'я.

Перше засідання цього року, що було заплановане на лютий, було відкладено.

Сенатор-республіканець із Луїзіани, лікар Білл Кессіді повідомив у соцмережах, що поговорив із міністром охорони здоров'я через кілька хвилин після оголошення про розпуск комітету.

"Є побоювання, що консультативний комітет буде заповнений людьми, які нічого не знають про вакцини. Я щойно говорив із Кеннеді, і я продовжу з ним переговори, щоб переконатися, що цього не станеться", - повідомив сенатор.

Кеннеді-молодший був затятим противником вакцинації під час пандемії коронавірусу. Під час його затвердження на посаду міністра охорони здоров'я сенатор Кессіді висловлював занепокоєння щодо того, чи збереже той консультативний комітет CDC. Він стверджував, що хоче отримати запевнення в тому, що Кеннеді збереже поточні рекомендації комісії з вакцин.

Проте міністр нещодавно зробив незвичайний крок, змінивши рекомендації щодо COVID-19, не порадившись попередньо з фахівцями. Через це він зазнав різкої критики з боку провідних лікарів.

За словами колишнього директора Центрів із контролю і профілактики захворювань Тома Фрідена, рішення Кеннеді є "небезпечною і безпрецедентною дією, яка робить родини менш захищеними", потенційно скорочуючи доступ до вакцин для мільйонів людей.

Водночас президент Американської медичної асоціації, доктор Брюс А. Скотт попередив, що дії Кеннеді в поєднанні зі зниженням рівня вакцинації сприятимуть зростанню кількості захворювань.