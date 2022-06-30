Антициклон резко изменит погоду в Украине: синоптики дали прогноз на сегодня
В Украине сегодня ожидается резкий переход с грозовых дождей к сухой и жаркой погоде. Местами днем температура воздуха достигнет +35.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По информации синоптиков, завтра в Украине антициклон укрепит свои позиции. Соответственно, столбики термометров стремительно поползут вверх. При этом облачность уменьшится, а осадки прекратятся в большинстве областей. Лишь ночью в южной части местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +13 +18, днем +27 +30 градусов;
- на западе ночью +16 + 21 градусов, а днем +33 +35;
- в восточных областях ночью +13 +15, днем +27 +30 градусов;
- на юге страны ночью +18 +21 градусов, а днем +27 +31;
- в центральных областях ночью +15 +18, днем +28 +31 градус.
Погода в Киеве
Сегодня в столице осадков не прогнозируется. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью составит +17 +19 градусов, а днем прогреется до +28 +30.
Напомним, что вчера Одессу сегодня накрыла непогода. Из-за ливня ряд улиц города затопило, а движение некоторых троллейбусов и трамваев остановилось.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.