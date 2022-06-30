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Антициклон резко изменит погоду в Украине: синоптики дали прогноз на сегодня

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Украина, Четверг 30 июня 2022 16:07
Антициклон резко изменит погоду в Украине: синоптики дали прогноз на сегодня Фото: дожди отступают, в Украине снова жара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня ожидается резкий переход с грозовых дождей к сухой и жаркой погоде. Местами днем температура воздуха достигнет +35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По информации синоптиков, завтра в Украине антициклон укрепит свои позиции. Соответственно, столбики термометров стремительно поползут вверх. При этом облачность уменьшится, а осадки прекратятся в большинстве областей. Лишь ночью в южной части местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +13 +18, днем +27 +30 градусов;
  • на западе ночью +16 + 21 градусов, а днем +33 +35;
  • в восточных областях ночью +13 +15, днем +27 +30 градусов;
  • на юге страны ночью +18 +21 градусов, а днем +27 +31;
  • в центральных областях ночью +15 +18, днем +28 +31 градус.

Антициклон резко изменит погоду в Украине: синоптики дали прогноз на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице осадков не прогнозируется. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью составит +17 +19 градусов, а днем прогреется до +28 +30.

Антициклон резко изменит погоду в Украине: синоптики дали прогноз на сегодня

Напомним, что вчера Одессу сегодня накрыла непогода. Из-за ливня ряд улиц города затопило, а движение некоторых троллейбусов и трамваев остановилось.

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