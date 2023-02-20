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"Антиросійська істерія". В Кремлі образились через заяву щодо демілітаризації Придністров'я

Фото: Дмитро Пєсков, прессекретар президента Росії (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про необхідність демілітаризації Придністров'я. В Росії через це образились та заявили про "антиросійську істерію".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Интерфакс".

"Росія була і є дуже відповідальною стороною в тому, що стосується придністровських справ, продовжує виконувати свою відповідну функцію. Нашим молдовським візаві хотілося б порекомендувати бути вельми і вельми обережними з подібним", - заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Водночас спікер російського диктатора поскаржився на напружені відносини з Кишиневом та відзначив, що молдовський уряд "робить акцент на всьому антиросійському й скочується в антиросійську істерію".

"Така відсутність конструктивізму навряд чи може чимось допомогти самій Молдові і шкодить двостороннім відносинам", - додав спікер диктатора.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про необхідність демілітаризації Придністров'я, а також видворення звідти всіх російських окупантів.

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