После антирекорда новых случаев COVID-19: Трамп против локдауна в США

Действующий резидент США Дональд Трамп заявил, что в стране не нужно вводить локдаун. При этом, в стране зафиксировали рекордное количество заражений коронавирусом за сутки.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

По его словам, лоукдаун - это хуже, чем коронавирус.

"Нам не нужны локдауны: метод решения проблемы не должен быть хуже, чем сама проблема", - сказал американский глава.

Напомним, за прошедшие сутки в США у 403,4 тысяч человек обнаружили коронавирус. Это на 159 тысяч больше предыдущего антирекорда.

РБК-Украина писало, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину Moderna американского производства. Это случилось примерно через неделю после утверждения вакцины Pfizer/BioNTech, которая сейчас распространяется.

На этой неделе в ряде стран заявили об усилении карантина в ближайшие недели. Так, Польша ужесточит карантин на три недели в декабре-январе, а также введет комендатский час на Новый год.

В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассчитывает, что в Англии не придется вводить третий локдаун во время пандемии коронавируса. Подобные планы есть уже в Северной Ирландии и Уэльсе.