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Антимонопольный комитет потребовал прекратить рекламу лекарств от коронавируса

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 13:27
Антимонопольный комитет потребовал прекратить рекламу лекарств от коронавируса
Фото: АМКУ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Лекарств от коронавируса нет, значит реклама недостоверна

Антимонопольный комитет Украины дал обязательные для рассмотрения рекомендации производителям лекарств, рекламным холдингам и украинским телеканалам относительно рекламы лекарств от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Как отмечается в сообщении, реклама может вести потребителя в заблуждение, поскольку согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины, на сегодня нет подтвержденных лекарств от нового коронавируса COVID-19.

АМКУ рекомендует воздержаться от рекламы лекарственных средств, содержание которой касается лечения и/или профилактики коронавирусов, без надлежащего обоснования согласно действующего законодательства, в частности без наличия официальных рекомендаций Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло дело в отношении производителей и поставщиков медицинских масок, а также аптечных сетей Киева, в связи с ростом цен на изделия во время вспышки коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, Антимонопольный комитет Украины зафиксировал резкий рост цен на некоторые продовольственные товары. В некоторых регионах с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар на 16%.

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