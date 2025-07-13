Антидепресанти - тренд чи порятунок? Психіатр розповів, як не зіпсувати собі життя

Сьогодні про антидепресанти говорять усюди - від соцмереж до лікарських кабінетів. У США їх приймає до 40% дорослого населення. Але чи не стали вони просто модним трендом? І чому так небезпечно припиняти їх прийом самостійно?

Психіатр Борис Михайлов в інтерв’ю РБК-Україна пояснив, як діють антидепресанти, чим вони відрізняються від інших препаратів і коли самолікування може обернутися трагедією.

Антидепресанти - під впливом моди?

Люди часто піддаються "медичним трендам", і антидепресанти - не виняток.

"Тренди щодо застосування певних препаратів дійсно є... Це стосується й антидепресантів, про які нині стільки розмов", - зазначає експерт.

Але, наголошує психіатр, це не скасовує їхню ефективність. Просто не варто сприймати антидепресанти як "таблетку щастя".

Переваги сучасних антидепресантів

Фахівець акцентує увагу на безумовних перевагах сучасних антидепресантів порівняно з іншими групами психотропних препаратів.

"Безумовний плюс антидепресантів у тому, що вони не викликають залежності, на відміну від транквілізаторів, особливо бензодіазепінового ряду", - підкреслює доктор.

Він наводить приклад гідазепаму, яким багато людей зловживають, що часто призводить до звикання.

"Антидепресанти залежності гарантовано не викликають", - стверджує експерт.

Цей факт є вкрай важливим для пацієнтів, які побоюються "підсісти" на ліки.

Крім того, говорить лікар, "ми живемо в епоху третього покоління антидепресантів - селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну", а у них "менше побічних ефектів, ніж у класичних антидепресантів, наприклад стосовно набору надмірної маси тіла".

Це робить їх більш безпечними та комфортними для тривалого прийому.

Однак ці препарати не працюють миттєво.

Чому результату доводиться чекати

Перші покращення пацієнт може відчути лише через 10–14 днів.

"Щоб людина суб’єктивно відчула позитивну дію, потрібно 10-14 днів", - каже Михайлов.

У цей період іноді доводиться додавати транквілізатори, щоб підтримати людину.

"Доводиться комбінувати антидепресанти з іншими препаратами, з тими ж транквілізаторами".

Чому не можна кидати антидепресанти самостійно

Найбільша небезпека - це самовільна відміна препарату, коли пацієнт "раптом відчув себе краще".

"Біда в тому, що люди самостійно припиняють лікування, коли нарешті відчувають ефект", - попереджає психіатр.

"Передчасна самостійна відміна препарату призводить до 90% ймовірності повернення симптоматики й формування резистентності".

Це означає, що ліки перестануть діяти, і доведеться підвищувати дозу, змінювати або комбінувати препарати.

Як правильно лікуватися

Отже, якщо людина почала приймати препарат, його треба приймати кілька місяців, а потім поступово відміняти під контролем лікаря

Самопризначення - абсолютно неприпустиме.

"Є певний алгоритм прийому та поступового припинення застосування антидепресантів... Лише за такої умови епізод депресії залишиться в минулому", - підсумовує Михайлов, підкреслюючи, що успіх лікування залежить від дисципліни пацієнта та суворого дотримання медичних рекомендацій.