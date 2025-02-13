Антидепресанти - не слабкість. У МОЗ пояснили, хто і кому їх може призначати

Якщо болить зуб, ми йдемо до стоматолога, а після видалення без сумнівів приймаємо антибіотики. Але коли йдеться про психічне здоров’я та антидепресанти, з’являються страхи й упередження.
Докладніше про те, хто і коли може призначати антидепресанти та чому це – не слабкість, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.
Будь-який психічний розлад - це захворювання, яке має свої діагностичні критерії, з-поміж яких є створення розладом істотних завад у буденному житті: спілкуванні, роботі, стосунках, чи навіть в особистій гігієні.
Лікування психічних розладів так само ґрунтується на протоколах, як і лікування внутрішніх чи інфекційних хвороб, а психіатричні препарати пройшли клінічні випробовування та сертифікацію.
В Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що психічний розлад - це не власний вибір і не лінь, але й не відсутність щастя чи неминучий наслідок дії стресорів або переживання втрати.
"Психічні розлади бувають і на тлі безпечного та забезпеченого життя, а можуть не статися й після тривалих поневірянь", - додали лікарі.
Водночас в міністерстві зауважили, що це не залежить суто від "сили особистості" чи "мудрості" тощо - психічні розлади є наслідком взаємодії генетики людини з її фізіологією, життєвими обставинами, способом життя, перенесеними хворобами, поведінковими патернами, навіть кліматом. Все складно, тому краще не вдаватися до самолікування.
Можна збалансовано харчуватися, інтенсивно тренуватися 150 хвилин на тиждень, спати щоночі по 8 годин і при цьому бути близькозорими. Жодні вітаміни, БАДи, сила волі чи вправи для очей не замінять окуляри, контактні лінзи чи лазерну корекцію зору. З психічними розладами – те саме. Для їхнього подолання потрібно більше, ніж просто здоровий спосіб життя, а саме: медикаменти, психотерапія та час.
Вітаміни, здоровий спосіб життя, повноцінне харчування і сон потрібні всім, аби бути здоровими. Коли чогось із цього бракує, людина зрештою втрачає здоров’я, зокрема психічне. Та наявність здорового сну, збалансований раціон та ідеальні аналізи самі собою не є запорукою психічного здоров’я, адже це не єдині чинники, які його визначають.
Навіть більше - психічно здорова людина має ресурс на здоровий спосіб життя, а людина в стані розладу - ні. Тож немає прямого причинно-наслідкового зв’язку між здоровим способом життя і відсутністю психічних розладів.
Зараз ми не кажемо про психотерапію як універсальну складову здоров’я, бо вона потрібна тільки тим людям, які мають на неї власний запит, і готові до змін і відповідальності за своє життя, ще й мають гроші та кваліфікованого терапевта.
Ви можете сказати, що психічні розлади в багатьох випадках минають самі, без лікування, і запитаєте про доцільність терапії. Це правда - депресивний чи тривожний розлад можуть з часом минути самостійно, та є низка "але". Поки триває психічний розлад, людині буває важко, навіть неможливо виконувати буденні обов’язки, працювати, вести "здоровий спосіб життя", і це погіршує ситуацію та зменшує шанси на одужання.
Щобільше, людина може вдаватися до шкідливих способів "допомоги" собі, як-от вживання алкоголю чи наркотичних речовин.
Антидепресанти - це загальна назва для кількох груп препаратів, які призначають передусім у разі депресивного розладу та його різновидів (як-от передменструальне дисфоричне порушення). Втім, не всі психічні розлади потребують вжитку антидепресантів, і не лише депресію можна ними лікувати.
Антидепресанти впливають на те, як наші нейрони спілкуються один з одним - зокрема, коли йдеться про настрій. Ці ліки не роблять людей "щасливими" - вони допомагають функціонувати, знайти сили на психотерапію чи "просто" робити буденні справи. Слово "просто" в лапках, бо в разі психічних розладів буденні справи - це дуже складно.
Які препарати потрібні конкретній людини, залежить не лише від діагнозу, а й від всієї історії хвороби, навіть сімейного анамнезу, а також інших ліків, які наразі людина вживає.
Якщо лікар призначив психіатричний препарат, але "дива не сталося", це не означає, що лікар поганий, а доказова медицина - неефективна. Досить часто потрібний препарат і його дозу лікар добирає у кілька підходів - це нормальна практика, передбачена медичними протоколами лікування.
Антидепресанти призначає психіатр - саме лікар, не психолог. Підставою для призначення є діагноз та анамнез (історія хвороби). Після призначення схеми лікування йде період тісної взаємодії пацієнта та психіатра, адже потрібно простежити, чи є потрібний та побічні ефекти, добрати належну дозу препарату, чи зробити нове призначення. Коли є робоча схема лікування і медикаменти, які допомагають конкретній людині, справа за часом - потрібно пити ліки та регулярно оновлювати їхні запаси. Для цього потрібен рецепт на антидепресанти.
В Міністерстві зауважили, що не варто боятися психіатрів та антидепресантів - вони покликані полегшити життя й уможливити розв’язання проблем. Без належного лікування психічні розлади, як і будь-які хвороби, можуть погіршитися та зачепити інші ланки здоров’я та сфери життя.
"Ми не чекаємо, що пухлина розсмокчеться сама, переламані кістки без втручання хірурга правильно зростуться, а карієс затягнеться новою емаллю - ми йдемо лікуватися. У разі психічних розладів слід діяти так само", - зауважили лікарі.
Нагадаємо, що раніше цього місяця у США схвалили перший назальний спрей для лікування важкої депресії.
РБК-Україна також писало про дію антидепресантів на організм людини. Зокрема про те, які найбільш поширені міфи, пов’язані з ними, існують у нашому суспільстві.
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