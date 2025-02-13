Антидепресанти - не слабкість. У МОЗ пояснили, хто і кому їх може призначати

Якщо болить зуб, ми йдемо до стоматолога, а після видалення без сумнівів приймаємо антибіотики. Але коли йдеться про психічне здоров’я та антидепресанти, з’являються страхи й упередження.

Докладніше про те, хто і коли може призначати антидепресанти та чому це – не слабкість, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна .

Що таке психічний розлад

Будь-який психічний розлад - це захворювання, яке має свої діагностичні критерії, з-поміж яких є створення розладом істотних завад у буденному житті: спілкуванні, роботі, стосунках, чи навіть в особистій гігієні.

Лікування психічних розладів так само ґрунтується на протоколах, як і лікування внутрішніх чи інфекційних хвороб, а психіатричні препарати пройшли клінічні випробовування та сертифікацію.

В Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що психічний розлад - це не власний вибір і не лінь, але й не відсутність щастя чи неминучий наслідок дії стресорів або переживання втрати.

"Психічні розлади бувають і на тлі безпечного та забезпеченого життя, а можуть не статися й після тривалих поневірянь", - додали лікарі.

Водночас в міністерстві зауважили, що це не залежить суто від "сили особистості" чи "мудрості" тощо - психічні розлади є наслідком взаємодії генетики людини з її фізіологією, життєвими обставинами, способом життя, перенесеними хворобами, поведінковими патернами, навіть кліматом. Все складно, тому краще не вдаватися до самолікування.

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