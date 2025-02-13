Антидепресанти - не слабкість. У МОЗ пояснили, хто і кому їх може призначати
Якщо болить зуб, ми йдемо до стоматолога, а після видалення без сумнівів приймаємо антибіотики. Але коли йдеться про психічне здоров’я та антидепресанти, з’являються страхи й упередження.
Докладніше про те, хто і коли може призначати антидепресанти та чому це – не слабкість, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.
Що таке психічний розлад
Будь-який психічний розлад - це захворювання, яке має свої діагностичні критерії, з-поміж яких є створення розладом істотних завад у буденному житті: спілкуванні, роботі, стосунках, чи навіть в особистій гігієні.
Лікування психічних розладів так само ґрунтується на протоколах, як і лікування внутрішніх чи інфекційних хвороб, а психіатричні препарати пройшли клінічні випробовування та сертифікацію.
В Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що психічний розлад - це не власний вибір і не лінь, але й не відсутність щастя чи неминучий наслідок дії стресорів або переживання втрати.
"Психічні розлади бувають і на тлі безпечного та забезпеченого життя, а можуть не статися й після тривалих поневірянь", - додали лікарі.
Водночас в міністерстві зауважили, що це не залежить суто від "сили особистості" чи "мудрості" тощо - психічні розлади є наслідком взаємодії генетики людини з її фізіологією, життєвими обставинами, способом життя, перенесеними хворобами, поведінковими патернами, навіть кліматом. Все складно, тому краще не вдаватися до самолікування.
Чому для лікування розладів настрою потрібні ліки
Можна збалансовано харчуватися, інтенсивно тренуватися 150 хвилин на тиждень, спати щоночі по 8 годин і при цьому бути близькозорими. Жодні вітаміни, БАДи, сила волі чи вправи для очей не замінять окуляри, контактні лінзи чи лазерну корекцію зору. З психічними розладами – те саме. Для їхнього подолання потрібно більше, ніж просто здоровий спосіб життя, а саме: медикаменти, психотерапія та час.
Вітаміни, здоровий спосіб життя, повноцінне харчування і сон потрібні всім, аби бути здоровими. Коли чогось із цього бракує, людина зрештою втрачає здоров’я, зокрема психічне. Та наявність здорового сну, збалансований раціон та ідеальні аналізи самі собою не є запорукою психічного здоров’я, адже це не єдині чинники, які його визначають.
Навіть більше - психічно здорова людина має ресурс на здоровий спосіб життя, а людина в стані розладу - ні. Тож немає прямого причинно-наслідкового зв’язку між здоровим способом життя і відсутністю психічних розладів.
Зараз ми не кажемо про психотерапію як універсальну складову здоров’я, бо вона потрібна тільки тим людям, які мають на неї власний запит, і готові до змін і відповідальності за своє життя, ще й мають гроші та кваліфікованого терапевта.
Чому розлад не може пройти без медикаментів і дорогої психотерапії
Ви можете сказати, що психічні розлади в багатьох випадках минають самі, без лікування, і запитаєте про доцільність терапії. Це правда - депресивний чи тривожний розлад можуть з часом минути самостійно, та є низка "але". Поки триває психічний розлад, людині буває важко, навіть неможливо виконувати буденні обов’язки, працювати, вести "здоровий спосіб життя", і це погіршує ситуацію та зменшує шанси на одужання.
Щобільше, людина може вдаватися до шкідливих способів "допомоги" собі, як-от вживання алкоголю чи наркотичних речовин.
Які ліки потрібні
Антидепресанти - це загальна назва для кількох груп препаратів, які призначають передусім у разі депресивного розладу та його різновидів (як-от передменструальне дисфоричне порушення). Втім, не всі психічні розлади потребують вжитку антидепресантів, і не лише депресію можна ними лікувати.
Антидепресанти впливають на те, як наші нейрони спілкуються один з одним - зокрема, коли йдеться про настрій. Ці ліки не роблять людей "щасливими" - вони допомагають функціонувати, знайти сили на психотерапію чи "просто" робити буденні справи. Слово "просто" в лапках, бо в разі психічних розладів буденні справи - це дуже складно.
Які препарати потрібні конкретній людини, залежить не лише від діагнозу, а й від всієї історії хвороби, навіть сімейного анамнезу, а також інших ліків, які наразі людина вживає.
Якщо лікар призначив психіатричний препарат, але "дива не сталося", це не означає, що лікар поганий, а доказова медицина - неефективна. Досить часто потрібний препарат і його дозу лікар добирає у кілька підходів - це нормальна практика, передбачена медичними протоколами лікування.
Хто призначає антидепресанти
Антидепресанти призначає психіатр - саме лікар, не психолог. Підставою для призначення є діагноз та анамнез (історія хвороби). Після призначення схеми лікування йде період тісної взаємодії пацієнта та психіатра, адже потрібно простежити, чи є потрібний та побічні ефекти, добрати належну дозу препарату, чи зробити нове призначення. Коли є робоча схема лікування і медикаменти, які допомагають конкретній людині, справа за часом - потрібно пити ліки та регулярно оновлювати їхні запаси. Для цього потрібен рецепт на антидепресанти.
В Міністерстві зауважили, що не варто боятися психіатрів та антидепресантів - вони покликані полегшити життя й уможливити розв’язання проблем. Без належного лікування психічні розлади, як і будь-які хвороби, можуть погіршитися та зачепити інші ланки здоров’я та сфери життя.
"Ми не чекаємо, що пухлина розсмокчеться сама, переламані кістки без втручання хірурга правильно зростуться, а карієс затягнеться новою емаллю - ми йдемо лікуватися. У разі психічних розладів слід діяти так само", - зауважили лікарі.
Нагадаємо, що раніше цього місяця у США схвалили перший назальний спрей для лікування важкої депресії.
РБК-Україна також писало про дію антидепресантів на організм людини. Зокрема про те, які найбільш поширені міфи, пов’язані з ними, існують у нашому суспільстві.
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