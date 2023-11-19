Антибіотики не завжди безпечні: фахівці пояснили, як їх правильно приймати

Резистентність або стійкість до протимікробних препаратів виникає, коли бактерії, віруси, грибки і паразити більше не реагують на протимікробні засоби. Внаслідок цього антибіотики стають неефективними, а інфекції важко виліковними.

Своєю чергою стійкість до антибіотиків може призвести до серйозніших хвороб. Наприклад, пневмонії, туберкульозу і т.д.

Поради для вживання антибіотиків

антибіотики діють лише на бактерії. Ніколи не використовуйте їх при вірусних інфекціях, бо антибіотики безпорадні в боротьбі з ними;

не займайтесь самолікуванням, звертайтеся до лікаря;

не переривайте курс антибіотиків самостійно, не використовуйте самовільно антибіотики з пачки, яка залишилася після курсу лікування. Не діліться цими ліками з іншими та не радьте їх приймати;

вакцинуйтеся, стежте за гігієною рук;

негайно звертайтеся до лікаря, якщо прописані антибіотики не полегшують симптоми захворювання.

Нагадаємо, в Україні з 1 серпня 2022 року антибіотики відпускаються лише за електронним рецептом лікаря. Що потрібно знати про е-рецепт - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше ми пояснювали, чому лікувати застуду антибіотиками небезпечно. У Міністерстві охорони здоров'я дали поради українцям.