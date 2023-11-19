UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Антибіотики не завжди безпечні: фахівці пояснили, як їх правильно приймати

Фото: фахівці пояснили, як правильно приймати антибиотики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Антибіотики не завжди безпечні для здоров'я людини. Неправильне їх вживання може призвести до стійкості та звикання організму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Національної служби здоров'я України.

Резистентність або стійкість до протимікробних препаратів виникає, коли бактерії, віруси, грибки і паразити більше не реагують на протимікробні засоби. Внаслідок цього антибіотики стають неефективними, а інфекції важко виліковними. 

Своєю чергою стійкість до антибіотиків може призвести до серйозніших хвороб. Наприклад, пневмонії, туберкульозу і т.д.

Поради для вживання антибіотиків

  • антибіотики діють лише на бактерії. Ніколи не використовуйте їх при вірусних інфекціях, бо антибіотики безпорадні в боротьбі з ними;
  • не займайтесь самолікуванням, звертайтеся до лікаря;
  • не переривайте курс антибіотиків самостійно, не використовуйте самовільно антибіотики з пачки, яка залишилася після курсу лікування. Не діліться цими ліками з іншими та не радьте їх приймати;
  • вакцинуйтеся, стежте за гігієною рук;
  • негайно звертайтеся до лікаря, якщо прописані антибіотики не полегшують симптоми захворювання.

Нагадаємо, в Україні з 1 серпня 2022 року антибіотики відпускаються лише за електронним рецептом лікаря. Що потрібно знати про е-рецепт - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше ми пояснювали, чому лікувати застуду антибіотиками небезпечно. У Міністерстві охорони здоров'я дали поради українцям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НСЗУлікаріМінстерство охорони здоров'я України