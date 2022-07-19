UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Антибиотики в Украине будут продавать по рецепту, но есть исключения: подробности

Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Аптеки в Украине будут отпускать антибиотики по рецепту с августа. Исключение составляют медицинские учреждения на оккупированных территориях и в районах проведения боевых действий.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отмечается, что нововведение будут внедрять постепенно в рамках переходного периода в медицинских учреждениях, работающих с электронной системой здравоохранения (ЕСОЗ). Если учреждение здравоохранения, к которому обращается пациент не подключено к ЕСОЗ, врач по-прежнему должен выписать бумажный рецепт.

"Фармацевт сможет отпустить антибиотик в аптеке в три способа: по электронному рецепту, по бумажному рецепту и информационной справке, которая на переходном периоде будет приравнена к официальному документу", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что реализация этого решения является одним из шагов в противодействии глобальной проблеме резистентности к антибиотикам, а также позволит отслеживать данные о назначении и объемах использования антибиотиков в Украине.

Исключение будет действовать только для тех аптек, что находятся в районе проведения военных (боевых) действий или которые находятся во временной оккупации. Такие аптеки временно на период действия военного положения смогут и дальше отпускать пациентам рецептурные антибактериальные лекарственные средства без рецепта врача.

Также предусматривается норма, позволяющая военным администрациям, подразделениям ВСУ, волонтерским и благотворительным организациям закупать рецептурные лекарства для нужд военного времени без рецепта.

Напомним, с августа в Украине начнут выписывать электронные рецепты на антибиотики.

Кроме того, медикам запретят выписывать пациентам рецептурные препараты без рецепта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор ЛяшкоМинистерство здравоохранения Украины