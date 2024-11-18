Антибіотики можуть серйозно нашкодити: у МОЗ пояснили у чому небезпека від їх вживання

Антибіотики - життєво важливі ліки, проте їх неправильне використання може позбавити людей цієї зброї проти бактеріальних інфекцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у 2019 році майже 5 мільйонів смертей були пов'язані з антибіотикорезистентністю. Там зазначають, що якщо ситуація погіршиться, смертність від хвороб, які зараз лікуються антибіотиками, суттєво зросте.
У МОЗ пояснили, що антибіотикорезистентність виникає, коли бактерії адаптуються до ліків, що робить інфекції важкими для лікування.
Наразі відомо, що:
"Особливо небезпечна стійкість до протимікробних препаратів у час війни. Вона суттєво збільшує навантаження на систему охорони здоров'я. За правильного застосування такі ліки рятують життя пораненим і хворим військовим. Проте якщо резистентність до таких ліків поширилася, це сильно ускладнює лікування й одужання пацієнтів", - додали у МОЗ.
Однією з головних причин розвитку стійкості до антибіотиків є їх неправильне використання, зокрема:
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