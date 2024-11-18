Антибіотики можуть серйозно нашкодити: у МОЗ пояснили у чому небезпека від їх вживання

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у 2019 році майже 5 мільйонів смертей були пов'язані з антибіотикорезистентністю. Там зазначають, що якщо ситуація погіршиться, смертність від хвороб, які зараз лікуються антибіотиками, суттєво зросте.

У МОЗ пояснили, що антибіотикорезистентність виникає, коли бактерії адаптуються до ліків, що робить інфекції важкими для лікування.

Наразі відомо, що:

Третина випадків пневмонії у світі може стати летальною через антибіотикорезистентність.

Смертність під час пологів через неї зросте до 5 на 1000 жінок.

Лише 25% хворих на туберкульоз зможуть вилікуватися, маючи резистентність до антибіотиків.

"Особливо небезпечна стійкість до протимікробних препаратів у час війни. Вона суттєво збільшує навантаження на систему охорони здоров'я. За правильного застосування такі ліки рятують життя пораненим і хворим військовим. Проте якщо резистентність до таких ліків поширилася, це сильно ускладнює лікування й одужання пацієнтів", - додали у МОЗ.

Чому антибіотикорезистентність виникає

Однією з головних причин розвитку стійкості до антибіотиків є їх неправильне використання, зокрема:

самолікування,

недотримання призначень лікаря,

застосування ліків не за потребою,

відсутність профілактичних заходів, таких як вакцинація.

Як зменшити ризики?

Лікарі радять:

Приймати антибіотики тільки за призначенням лікаря. Самолікування може бути небезпечним. Не використовувати антибіотики при вірусних інфекціях. Остаточне рішення щодо лікування має приймати медик. Проходити повний курс лікування. Не припиняйте прийом ліків, навіть якщо самопочуття покращилося. Не використовувати залишки препаратів. Зберігати антибіотики для майбутнього - ризик для здоров’я. Не передавати ліки іншим людям. Кожен випадок вимагає індивідуального підходу. Робити щеплення за графіком. Вакцинація знижує потребу в антибіотиках.

Раніше ми повідомляли про те, як отримати електронний рецепт на антибіотики, якщо їх призначив лікар.