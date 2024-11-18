Антибіотики можуть серйозно нашкодити: у МОЗ пояснили у чому небезпека від їх вживання
Антибіотики - життєво важливі ліки, проте їх неправильне використання може позбавити людей цієї зброї проти бактеріальних інфекцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у 2019 році майже 5 мільйонів смертей були пов'язані з антибіотикорезистентністю. Там зазначають, що якщо ситуація погіршиться, смертність від хвороб, які зараз лікуються антибіотиками, суттєво зросте.
У МОЗ пояснили, що антибіотикорезистентність виникає, коли бактерії адаптуються до ліків, що робить інфекції важкими для лікування.
Наразі відомо, що:
- Третина випадків пневмонії у світі може стати летальною через антибіотикорезистентність.
- Смертність під час пологів через неї зросте до 5 на 1000 жінок.
- Лише 25% хворих на туберкульоз зможуть вилікуватися, маючи резистентність до антибіотиків.
"Особливо небезпечна стійкість до протимікробних препаратів у час війни. Вона суттєво збільшує навантаження на систему охорони здоров'я. За правильного застосування такі ліки рятують життя пораненим і хворим військовим. Проте якщо резистентність до таких ліків поширилася, це сильно ускладнює лікування й одужання пацієнтів", - додали у МОЗ.
Чому антибіотикорезистентність виникає
Однією з головних причин розвитку стійкості до антибіотиків є їх неправильне використання, зокрема:
- самолікування,
- недотримання призначень лікаря,
- застосування ліків не за потребою,
- відсутність профілактичних заходів, таких як вакцинація.
Як зменшити ризики?
Лікарі радять:
- Приймати антибіотики тільки за призначенням лікаря. Самолікування може бути небезпечним.
- Не використовувати антибіотики при вірусних інфекціях. Остаточне рішення щодо лікування має приймати медик.
- Проходити повний курс лікування. Не припиняйте прийом ліків, навіть якщо самопочуття покращилося.
- Не використовувати залишки препаратів. Зберігати антибіотики для майбутнього - ризик для здоров’я.
- Не передавати ліки іншим людям. Кожен випадок вимагає індивідуального підходу.
- Робити щеплення за графіком. Вакцинація знижує потребу в антибіотиках.
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