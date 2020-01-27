Антибиотики не действуют на коронавирус, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения разъяснила некоторые вопросы относительно китайского коронавируса нового типа. Об этом говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

Как отметили в ВОЗ, антибиотики являются неэффективными при лечении нового коронавируса, так как они действуют лишь против бактерий, а не против вирусов.

"2019-nC0V является вирусом, и поэтому антибиотики не должны использоваться в качестве средства профилактики или лечения", - заявили в ВОЗ.

Также сообщается, что пожилые и люди с уже существующими заболеваниями более уязвимы к заболеванию, хотя заразиться могут люди всех возрастов.

Кроме этого в ВОЗ подчеркнули, что на данный момент нет доказательств, что домашние животные, такие как кошки и собаки, могут быть инфицированы вирусом. Несмотря на это, после контакта с животными призывают мыть руки с мылом.

Ранее РБК-Украина писало, что ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса. Согласно докладу ВОЗ по ситуации с коронавирусом, в Китае объявлен очень высокий уровень угрозы коронавируса.

Также сообщалось, что по данным китайских ученых, вероятным источником коронавируса были дикие животные. Указывалось, что коронавирус был обнаружен в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй).

Напомним, вспышка вируса была впервые зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года, а затем распространилась на другие части Китая. По последним данным, от пневмонии, вызванной вирусом, погиб 81 человек. При этом количество заболевших превысило 2 835 человек.